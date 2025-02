Bobby Jenks, un doppio star più vicino e il maestro delle World Series con Chicago White Sox, è trattato per il cancro allo stomaco.

Jenks ha condiviso le sue condizioni dal letto d’ospedale portoghese in un’intervista con MLB.com sabato e i White Sox in seguito hanno inviato i suoi migliori auguri attraverso i social media.

“Siamo in piedi con te, Bobby Jenks”, ha scritto il team Post di Instagram.

43 -Year -old Jenks ha detto che stava pianificando di riprendersi abbastanza da tornare alla seconda stagione come manager della Lega più piccola di Windy City Thunderbolts a Crestwood, Illinois.

“È tempo di fare quello che devo fare per migliorare e ottenere più tempo ma voglio guardarlo”, Jenks ha detto MLB.com. “Ti dirò una cosa: non morirò qui in Portogallo.”

Jenks ha aiutato White Sox a vincere la World Series 2005 e ha salvato quattro partite in sei esibizioni durante la corsa post -stagione. Era una star di All-Star in ciascuna delle prossime due stagioni e ha salvato 81 partite nel 2006 e nel 2007. Nelle prossime tre stagioni, in media, in media, in media, più di 28 risparmi.

Nel 2007 ha ritirato 41 impasti consecutivi e corrispondeva al record di Relap.

Jenks ha risparmiato 173 partite per White Sox in sei stagioni prima di completare la sua carriera con 19 spettacoli nel 2011 con Boston Red Sox.