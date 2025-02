Leyton Orient vs Manchester City Previsão, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Um confronto interessante na Copa da FA

O Leyton Orient está pronto para bloquear as buzinas com o Manchester City no confronto da quarta rodada da xícara de FA 2024-25. Leyton Orient roubou uma vitória estreita sobre o Condado de Derby na terceira rodada. Eles foram derrotados com penalidades e selaram seu lugar na quarta rodada. Man City, por outro lado, dominou Salford City na rodada anterior que os ajudou a alcançá -los.

Leyton Orient estará sob alguma pressão, pois eles enfrentarão os gigantes da Premier League. Embora os homens de Pep Guardiola não tenham fornecido ações consistentes nesta temporada, seu alinhamento é assustador para seus oponentes. Os anfitriões terão que se defender bem por não dar muito espaço ao ataque da cidade de Man. Esta quarta rachadura da FA Cup parece um choque unilateral, mas Leyton Orient certamente lutará muito.

O Manchester City não tem o melhor das estações. Mesmo se eles tentarem voltar, não dura muito do que alguns jogos. Os Cityzens ficarão um pouco baixos com confiança, mas Pep Guardiola certamente encontrará algo extraordinário para Man City retornar à pista vencedora. Os defensores da Premier League entrarão em um jogo do lado de fora e poderão ter a oportunidade de obter uma vitória.

Começo:

Sábado, 8 de fevereiro, 05:45 ISTH; 12:15 GMT

Localização: Gaughan Group Stadium, Londres, Inglaterra

Forma:

Leyton Orient: Dlwwl

Manchester City: Wlwwl

Jogadores para olhar

Daniel Agyei (Leyton Orient)

Depois de marcar alguns gols em dois jogos da FA Cup para Leyton Orient, Daniel Agyei mais uma vez desempenhará um papel fundamental para sua equipe. O atacante inglês procurará encontrar espaços em defesa de Man City. No entanto, ele também levará a ajuda de seus companheiros de equipe para que possa ser mais fácil para Daniel Agyei enquanto estiver na frente do ataque.

Erling Haaland (cidade do homem)

Da Noruega, Erling Haaland tem sido uma parte importante da frente de ataque do Manchester City. Embora ele não esteja na melhor maneira há algum tempo, Haaland ainda marcou 19 gols em 24 jogos da Premier League pelo Cityzens. O atacante de Norweigan será uma grande ameaça para o Leyton Orient. Com sua capacidade de encontrar espaços em defesa do oponente, Haaland pode liderar os defensores da Premier League a outra vitória.

Coincidência

Este será o terceiro encontro entre Leyton Orient e Manchester City em todas as competições.

Leyton Orient aparecerá na quarta rodada da FA Cup pela primeira vez desde a temporada 2010-11.

Man City vem depois de enfrentar uma derrota por 1-5 sobre o Arsenal na Premier League.

Leyton Orient vs Manchester City: Dicas de apostas e probabilidades

Man City para ganhar @1/10 Bet365

Objetivos maiores que 3,5 @17/20 William Hill

Erling Haaland para marcar @11/5 Paddy Power

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões do Leyton Orient ficarão sem Sam Howes para o seu próximo confronto da FA Cup.

O Manchester City estará sem os serviços de Rodri, Oscar Bobb, Jeremy Doku, Nathan Ake e Ruben Days. A disponibilidade de Ederson para o próximo jogo ainda não está confirmada.

Cabeçalho

Total de correspondências: 2

Leyton Orient Won: 0

Manchester City ganhou: 1

Desenhos: 1

Prever a linha

A linha de predicados Leyton (4-2-3-1)

Keeley (GK); Galbraith, Cooper, Happe, Currie; Pratley, Brown; Markanday, Donley, Abdulii; Agyei

Alinhamento esperado do Manchester City (4-2-3-1)

Ehesson (Deus); Nunes, Akanji, Khusan, Pusey; Silva, Koovic; McASEE, Marmoush, grego; vento

Previsão de coincidências

Os homens de Pep Guardiola são mais propensos a garantir uma vitória aqui. O Manchester City não tem sido consistente e o mesmo é para o Leyton Orient.

Previsão: Leyton Orient 0-4 Manchester City

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: BBC, ITV

Um: ESPN +

Nigéria: SuperSport Gotv Football

