Liam Coen, dos Buccaneers, não está concorrendo ao cargo de treinador principal do Jaguars, OC assina um grande acordo para permanecer em Tampa

Parecia que o coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers, Liam Coen, foi finalista para o cargo de treinador principal do Jacksonville Jaguars; ele O Tampa Bay Times até noticiou Havia uma crença crescente de que era o emprego do homem de 39 anos que deveria ser perdido. No entanto, Coen não aceitará o cargo.

Coen está desistindo da corrida pelo cargo de técnico do Jaguars para permanecer em Tampa Bay. O especialista da CBS Sports NFL, Jonathan Jones, relata. Coen agora assinará um novo contrato e receberá um grande aumento com os Bucs, tornando-o um dos coordenadores ofensivos mais bem pagos da NFL. por Jones.

Coen substituiu Dave Canales como coordenador ofensivo dos Buccaneers na temporada passada. Alguns se perguntaram se o ataque dos Bucs estava prestes a dar um passo atrás, mas Tampa Bay venceu a NFC South pela quarta temporada consecutiva com um recorde de 10-7, enquanto o ataque ficou em terceiro lugar no total de jardas (399,5 jardas por jogo). . e nº 4 em pontos por jogo (29,5). O quarterback Baker Mayfield registrou números recordes em sua carreira, completando 71,4% de seus passes para 4.500 jardas e 41 touchdowns. No entanto, ele empatou o melhor da liga com 16 interceptações. Mayfield se tornou apenas o terceiro quarterback a lançar 4.500 jardas e 40 touchdowns ao completar 70% de seus passes.

Os Jaguars viam Coen como uma jovem mente ofensiva capaz de desenvolver o quarterback Trevor Lawrence. Coen teve sua primeira chance no NFL com Sean McVay e o Los Angeles Rams como seu treinador assistente de wide receivers em 2018-19, antes de passar para treinador assistente de quarterbacks por uma temporada. Ele então saiu em 2021 para se tornar coordenador ofensivo e treinador de zagueiros do Kentucky, antes de retornar ao Rams em 2022 para substituir Kevin O’Connell como coordenador ofensivo. Depois de uma temporada, Coen retornou a Lexington por um ano para atuar novamente como coordenador ofensivo e treinador de zagueiros.

Coen foi um dos três candidatos a treinador selecionados pelos Jaguars para entrevistas pessoais no segundo turno, junto com o ex-técnico do New York Jets, Robert Saleh, e o coordenador defensivo do Las Vegas Raiders, Patrick Graham.