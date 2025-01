Liam Coen ha preso una decisione sul suo futuro

I Tampa Bay Buccaneers mantengono il loro coordinatore offensivo.

Liam Coen, che era in corsa per diventare il prossimo allenatore dei Jacksonville Jaguars, ha deciso di rimanere con i Bucs poiché ora è uno dei coordinatori più pagati della lega (tramite Adam Schefter, insider di ESPN).

Coen, il quarterback del Pro Bowl Baker Mayfield e Co. hanno degli affari in sospeso dopo che una sconfitta nei playoff al primo turno contro i Washington Commanders li ha rimandati a casa poche settimane fa.

Il coordinatore offensivo dei Buccaneers Liam Coen si sta tirando fuori dalla competizione per il posto di capo allenatore dei Jaguars per rimanere a Tampa con un nuovo contratto che lo collocherà ora tra i coordinatori più pagati della NFL, secondo le fonti. I Bucs mantengono il loro OC. pic.twitter.com/PWy5GP2uTy — Adam Schefter (@AdamSchefter) 22 gennaio 2025

Nella sua prima stagione nella NFL, dopo un altro periodo all’Università del Kentucky, Coen ha contribuito a trasformare i Bucs in una delle prime cinque unità offensive.

Hanno terminato la stagione regolare terzi in attacco totale, terzi in attacco di passaggio, quarti in attacco di corsa e quarti in attacco di punteggio.

Mayfield ha stabilito i massimi della carriera in termini di completamenti (407), percentuale di completamento (71,4%), yard di passaggio (4.500), passaggi di touchdown (41) e valutazione dei passanti (106,8).

Il futuro wide receiver della Hall of Fame Mike Evans registrò nuovamente oltre 1.000 yard in ricezione per l’undicesima stagione consecutiva, a pari merito con Jerry Rice per il maggior numero di yard mai iniziate in carriera.

Coen era una coppia perfetta per l’allenatore Todd Bowles, che è uno dei migliori capi difensivi della lega.

Insieme, i due possono contribuire a rendere il futuro ancora più luminoso a Tampa Bay.

D’altra parte, i Jacksonville Jaguars devono ora continuare la ricerca del prossimo allenatore.

Robert Saleh, Brian Flores, Pete Carroll e altri sono ancora sul mercato, ma i nomi stanno volando fuori dal tabellone, con Ben Johnson e Mike Vrabel che si stanno già assicurando posti di lavoro e Coen che decide di restare.

