Liam Coen se tornará treinador dos Jaguares depois de informar os Buccaneers que a equipe sairá

Liam Coen está finalizando um acordo para se tornar o treinador -chefe do Jacksonville Jaguars, de acordo com Jonathan Jones, especialista na NFL da CBS Sports.

Coen, que atuou como coordenador ofensivo dos Buccaneers Tampa nesta temporada, deixou a competição pela posição da Jaguars na quarta -feira para manter os campeões do sul da NFC. Naquela época, Jones Ele informou que os Buccaneers concordaram com os termos fazer Coen um dos NFL Coordenadores ofensivos mais bem pagos.

Mas as coisas mudaram depois que os Jaguars demitiram o gerente geral Trent Baalke.

Jones informou na quinta -feira que Jacksonville retornou com uma nova oferta a Coen após a demissão de Baalke. Além disso, as tentativas de Tampa Bay de entrar em contato com Coen não foram respondidas por grande parte do dia até mais tarde na noite de quinta -feira, depois que os relatos vazaram de que ele estava novamente em jogo como o principal candidato a treinador -chefe do chefe dos Jaguares.

Coen, que completará 40 anos em 8 de novembro, aconteceu com Dave Canales como responsável pelas peças ofensivas de Tampa Bay, e os Buccaneers não perderam o ritmo. Eles venceram a divisão pela quarta temporada consecutiva ao produzir o quarto goleador ofensivo da NFL (29,5 pontos por jogo) e ocupou o terceiro lugar em total ofensivo (399,6 jardas por jogo).

O marechal de campo Baker Mayfield registrou os melhores resultados de sua carreira em porcentagem de passes completos (71,4%), pátios aéreos (4500), pátios aéreos por tentativa (7,9), passes de touchdown (41) e índice de pinos (106,8) enquanto dirigiu o Coen’s ataque em 2024.

Coen é um ramo dos treinadores do treinador de Los Angeles Rams, Sean McVay. Após oito temporadas como assistente de colegial, ele entrou na NFL como assistente técnico do McVay Open Receptores com o Rams em 2018 e 2019. McVay representou Coen para o assistente de Coen, treinador de marechal de campo em 2020, e depois Coen esquerda Tornar -se assistente técnico da Universidade de Kentucky. Coordenador ofensivo em 2021, onde ele dirigiu um ataque liderado por Campo Mariscal Will Levis.

Uma vez que o Minnesota Vikings contratou Kevin O’Connell para ser seu treinador chefe depois de trabalhar como OC dos Rams, McVay trouxe Coen de volta a Los Angeles nesse papel em 2022. Essa foi a primeira vez que Coen teve a oportunidade de trabalhar com Mayfield após seu Chegada no meio da temporada do Carolina Panthers. Então, Coen retornou a Kentucky como seu coordenador ofensivo em 2023 diante do treinador dos Buccaneers, Todd Bowles, o contratou para ser seu OC e responsável pelas peças, uma responsabilidade que Coen não tinha no nível da NFL enquanto trabalhava para os Rams.

Coen terá um núcleo decente de jovens talentos com o qual trabalhar em Jacksonville, liderado pelo Trevor Lawrence Field, o receptor aberto Brian Thomas Jr., dois tackles ofensivos que foram recrutados nas duas primeiras rodadas, o corredor de probabilidade do Pro Pro. Josh Hins-Alley, a vantagem do corredor de Travon Walker e do canto Tyson Campbell. Agora, Coen pode ver sua visão para os Jaguares realizados à sua maneira, participando da eleição do conselho com que ele trabalhará em Jacksonville.

Essa é uma boa recuperação para uma franquia Jaguars que parecia estar em desordem há apenas 24 horas. Às vezes, a solução é tão simples quanto começar de novo para alcançar o alinhamento em toda a franquia entre o treinador -chefe desejado de uma equipe e a diretiva.