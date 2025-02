Liam McELey ha segnato i 38 punti più alti della stagione e ha avuto 10 rimbalzi, e UConon ha vinto un deficit di 14 punti alla fine della prima metà della prima metà della serie di vittorie a nove partite Creighton su una vittoria di 70-66 Martedì sera.

La corsia galleggiante di Alex Karaban ha rotto il 65-node 1:44 a sinistra, e Huskies (17-7, 9-4 Big East) ha vinto per la prima volta in cinque a Omaha dopo che il Big East è stato di nuovo nel 2020.

Creighton (18-7, 11-3), che è tornato nella top 25 di AP per la prima volta questa settimana dalla fine di novembre, ha sparato solo il 30% nella seconda metà, perdendo la prima volta dopo il 3 gennaio.

McNeeley ha portato Huskies tutta la notte nella sua seconda partita da un infortunio alla caviglia che ha sfollato otto partite. Il Dout di Freshman ha avuto un quarto doppio doppio e ha segnato 23 punti e ha segnato quattro nei cinque più alti della stagione dopo l’intervallo.

Ryan Kalkbrerenner e Steven Ashworth hanno guidato Bluijays di 13 punti. Ashworth ha sparato solo 1-8 campi ma ha fatto 11-12 tiri liberi.

Garanzia

UConn: Huskies, che giocano per la prima volta dopo l’inizio della stagione 2022-23, come squadra non giocabile, per la prima volta dopo novembre, ha evitato di perdere le partite.

Creightton: Bluijays ha sparato solo il 40,4% del campo, incluso il 29,2% da un’area a 3 punti. Ashworth non è riuscito a realizzare il 3-pointer per la prima volta in questa stagione.

Un momento importante

UConn ha preso il suo primo vantaggio quando McNeeley ha realizzato di fronte alle 3 nel mezzo della seconda metà. Creighton ha chiamato il timeout dopo il secondo Ucononn su 51-46, e McUley ha urlato e ha alzato le mani verso i fan dietro la panchina degli Huskies prima di unirsi a Hudde.

Tastiera

UCononn ha commesso solo sei entrate dopo che la palla ha tossito 47 volte nelle due partite precedenti.

Prossimo

Uconon visiterà Seto Hall sabato.

Domenica Creighton gioca al Madison Square Garden di 9 St. John.

Reporting Thr Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente .

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Basket universitario