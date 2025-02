Liangelo Ball para fazer a primeira aparição no All-Star da NBA, como cantor

Liangelo Ball está testando essa música. (Foto de Amy Lemus/Nurphoto através de imagens Getty)

Se você estivesse entre as dezenas que juram Liangelo Ball, um dia ele chegaria à quadra de um jogo da NBA Stars, bem, pelo menos você pode dizer que estava parcialmente correto.

O filho médio da família Ball, que atualmente está embarcado em uma carreira musical, se apresentará no All-Star na noite de sábado como parte das festividades do Chase Center em San Francisco, De acordo com Shams Charania de ESPN.

O desempenho chegará um mês após a bola Ele assinou um acordo com Def Jam e Universal Music Group Pagando até US $ 13 milhões, com US $ 8 milhões garantidos. Sua música “Tweaker” Foi lançado na página do YouTube do WorldStarhipHop 3 de janeiro e desde então recebeu mais de 14 milhões de visitas.

Um videoclipe também foi lançado na semana passada, obtendo mais de 5 milhões de visitas e Um remix com Lil Wayne saiu na quinta -feira.

Não será a primeira vez que a bola funciona em um evento, já que ele também Ele fez um não usado no jogo da Divisão Ronda dos Leões Detroit contra os comandantes de Washington Depois que os Leões tocaram sua música no vestiário para comemorar o título de sua divisão.

Ao contrário de seu irmão mais velho, Lonzo e o irmão mais novo, Lamelo, Ball nunca apareceu em um jogo da NBA. Era um recruta de três estrelas no ensino médio e seguiu Lonzo até a UCLA, mas foi suspenso após um suposto assalto durante uma viagem à China e deixou a equipe antes de ser restabelecido. Enquanto seus irmãos eram as duas melhores seleções em seu respectivo rascunho da NBA, Ball não foi selecionado no draft de 2018.

Desde então, Ball jogou na associação rápida e desaparecida de basquete de seu pai, ele apareceu em 31 jogos com o enxame de G Greensboro da liga G e fez uma breve aparição no Cibacopa do México no ano passado.

O Lamelo Ball foi um dos desaperes mais notáveis ​​do jogo da NBA Star de 2025, perdendo o evento, apesar de um ano profissional e da maioria dos fãs da Conferência Leste. No entanto, ele jogou em 2022, enquanto Lonzo foi selecionado para desafios de duas estrelas no início de sua carreira, mas perdeu os dois devido a lesões.