Libri di orso: Recensione di Bagers Bear, Geoff ha colpito con successo il Super Bowl Lix

Super Bowl lix è ufficialmente nei libri Aquile Allungare la mano Maestri In 40-22 partite del 2023. La domenica del Super Bowl è sempre uno dei giorni in cui i libri sportivi vedono un sacco di attività e le persone in tutto il paese stanno facendo quote.

E l’intera settimana che ha portato a un grande gioco, Chris “The Bear” Fallica e Geoff Schwartz hanno discusso di diverse scommesse, che gli piacevano e consideravano di investire.

Gli oggetti di scena dei giocatori con sospetti convenzionali Saquo Barkley E Patrick Mahomes, Per alcune scommesse esotiche che partecipano a scommettitori e altri sport: gli ospiti del podcast Beats hanno fornito tonnellate di visualizzazioni dal punto di vista del gioco d’azzardo durante la settimana.

Ma cosa scommette che due analisti sportivi della Fox hanno colpito con successo?

Successivamente, abbiamo elencato tutte le quote inchiodate e le probabilità fornite durante il rogo. Vediamo:

Orso

La prima corsa di Saquo Barkley di meno di 4,5 iarde (-130 in bozze)

Gestendo i playoff oltre 400 più bacchetti affrettati al suo nome e diversi set di contatti più cantieri navali, prendendo la prima compagnia urgente era rischioso. Ma la difesa di Masters Run è stato in grado di tenerlo sotto controllo, limitandolo durante il giorno 57 al cantiere navale urgente. La prima corsa del gioco di Barkley è andata a quattro yard nel primo quarto.

La prima fretta di Patrick Mahomes oltre 6,5 yard (-110 Draftkings)

Questa scommessa è stata davvero sudata perché il difensore dei Chiefs è stato separato sei volte nel gioco e ha avuto pochissimo tempo in tasca. Tuttavia, la prima fretta di Mahomes ha tentato otto yard nel terzo trimestre e si è concluso tra 25 giorni.

Matt Araiza Salva un tocco a qualsiasi libbra (+225 in Fandel)

Sebbene molti non si aspettassero che questo gioco vedesse tonnellate di sterline, ce n’erano otto e Araiza ne avevano sei da soli. Questa scommessa facilmente sui tuoi soldi mentre registrava due contatti a 311 sterline durante il giorno. Il suo primo tocco nella sterlina è arrivato nel primo quarto.

La più lunga fretta di Saqo Barkley meno di 24,5 yard (-110 Draftkings)

Come accennato in precedenza, la superstar run -off si è conclusa solo con 57 assalti di yard. La partita più lunga di Barkley era di 10 yard ed è arrivato solo nella seconda metà. Termina la resa 2.504 della stagione e 2.857 record di una stagione della NFL, compresi i playoff.

Il numero totale di TD sul numero totale di sabato è maggiore dell’importo totale Real Madrid vs. Atlético Madrid Match (-140 e Superbook)

È sempre divertente realizzare sport -ter -stakes e quale modo migliore per investire nel Super Bowl che avere un po ‘di calcio europeo? A Madrid-Derby, il risultato è stato 1-1 e ha fissato un totale di due gol. Hurts e Mahomes si sono fusi con cinque passaporti di touchdown in una partita di 62, il che ha reso questa vittoria facile.

Geoff Schwartz

Punteggio più alto per metà del secondo tempo (-125 in bozze)

Quando i Masters sono saliti 24-0 nel primo tempo, era discutibile se abbiamo visto molti punti nella seconda metà. Ma quando Mahomes & Co. Giocato, il tre volte MVP del Super Bowl ha lanciato tre passaporti di touchdown nella seconda metà per alcuni punti rispettabili. Insieme a 16 punti negli Eagles, ha finanziato questa scommessa, con 38 punti totali nella seconda metà.

Patrick Mahomes oltre 250 Pass Yard (-130 in Draftkings)

Un altro sudore qui quando Mahomes ha lottato tutto il giorno. Non sembrava buono dopo due quarti. Aveva solo 33 passaggi nella prima metà, che era la quinta almeno la prima metà del difensore nella prima metà del Super Bowl. Ma come accennato in precedenza, Mahomes ha incontrato e lanciato tre tocchi, due dei quali erano oltre 45 iarde. Si è concluso con 257 di passivo.

La grande mente pensa lo stesso! Geoff scommette questa scommessa proprio come Bear e ne è valsa la pena.

Juju Smith-SchusteR più di 1,5 ricevimenti (-146 in Fandel)

All’arrivo al Super Bowl, Juju Smith-Schuster ha giocato in 16 partite in questa stagione (compresi i playoff) e ha avuto uno e due catture in nove. Tuttavia, non ha anche dovuto ripristinare le catture su sei escursioni. Ma il prodotto USC ha reso questa scommessa una vittoria iniziale che ha registrato due ricevimenti nel primo quarto del gioco. È stato fortunato che lo facesse andare presto perché erano gli unici due catture che aveva durante il gioco!

