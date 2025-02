Josh Inglis jogou na rodada de sua vida, quebrando seu século Virgem Odi (120 não fora) para ofuscar a masterclass Ben Duckett 165, porque o Campeão Mundial da Austrália realizou corridas para derrotar a Inglaterra através de cinco gols em seu grupo B Championship B em Lahore no sábado. A vitória de cinco pessoas significou a maior perseguição de qualquer equipe do torneio Biała Kall ICC, e as anteriores são o Paquistão 345 contra o Sri Lanka no Campeonato Mundial masculino em 2023. A carreira direta de Dockett de 143 bolas, que teve 17 fronteiras e três seis, levou a Inglaterra a 351/8 da maior soma do troféu dos campeões, superior a 347/4 da Nova Zelândia contra os EUA em 2004.

Mas no arremesso plano do estádio Gaddafi com raios no campo, nenhum gol era seguro, porque dois mestres da Austrália não foram para casa em uma partida de 47,3.

Inglis arrancou o ataque da Inglaterra, dirigindo seis e oito quatro em 86 bolas 120, no. Sua partida vencedora de 146 velocidades com Alex Carey (69 de 63 bolas, 8×4) mudou o jogo em sua cabeça.

Carey foi lançado em 42º lugar a partir de 70 necessários em 50 bolas, mas Glenn Maxwell (32 não de 15 bolas) deu excelente apoio.

Inglis selou a perseguição de 15 bolas a perder da maneira certa, atingindo Marek Wood em seis em um ambiente profundo.

Inglis alcançou seu ODI virgem de cem em sua 28ª apresentação de uma maneira definitiva, apresentando Jofry Archer profundamente nas arquibancadas no meio da fúria.

Archer acertou cedo para rejeitar a perigosa chefe de Travis (6) em quarto lugar, enquanto Duckett jogou uma pesca aguda para remover Steve Steve Smith (5), deixando a Austrália para 27/2.

Marnus Labuschagne (47) e Matthew Short (63) Contra-ataque, costurando as enérgicas 91 bolas de 91 velocidades.

Labuschagne levou Brydon Carse, quebrando 14 marchas acima e um breve momento.

Mas quando a Austrália parecia voltar à pista, a Inglaterra atingiu 18 bolas duas vezes, removendo as duas.

Em 136/4, a Inglaterra tinha caudas, mas Inglis e Carey lutaram contra o controle com táticas anti -impuções.

Inglis, implacável em seu jogo na coxa, tirou 15 de 27 anos, incluindo quatro vistos.

A frustração da Inglaterra aumentou quando Archer caiu Carey em 49 em Deep Midwiket, quando o Pańlak navegou para o 11º ODI Fifty.

Adicionando um insulto às lesões, Inglis puniu Archer nas próximas fronteiras.

Anteriormente, convidado para o morcego, a Inglaterra teve problemas precoces com 43/2 no PowerPlay, mas Duckett costurou um estande de 158 velocidades com Joe Root (68) e mais tarde estabeleceu uma parceria chave de 61 velocidades com o capitão Jos Buttler (23 de fora de 21 bolas), para levar sua página para 351 por 8.

As entradas de Ducketta foram meticulosamente planejadas, combinando paciência com agressão.

Ele começou com confiança, levando Glenna Maxwell com seis seis no segundo ano, dando o tom da recuperação da Inglaterra.

Depois de se estabelecer, ele virou a raiz suavemente, permitindo o fluxo de pousadas, depois moveu suas engrenagens no segundo tempo.

Duckett levantou seu centenário com 95 bolas com fronteiras de Spencer Johnson, marcando sua segunda tonelada de ODI contra a Austrália.

O empobrecido time australiano lutou quando sua frente da linha Adam Zampa foi atingida por Duckett em todo o parque.

Mesmo quando o jogador esquerdo Ben Dwarshuis (3/66) marcou dois gols na frente, seu ataque de ritmo parecia apático sem Pat Cummins, Mitchell Starc e Josh Hazlewood, que foram excluídos devido a lesões.

Nathan Ellis foi uma escolha de destino porque ele era perfeito com sua linha e comprimento, mesmo quando o portão retornou (0/51 de 10 marchas).

Alex Carey desempenhou um papel fundamental, levando duas metades, incluindo um grito espetacular com um goleiro que rejeitou Phila Salt (10), quando ele pulou os dois pés acima do chão, puxando -o para fora do ar de uma maneira impressionante.

Jamie Smith (15) da Inglaterra jogou alguns grandes golpes antes de jogar seu portão.

Isso levou as raízes à sexta curva e, ao lado de Duckett, ele obteve a rodada da Inglaterra com uma parceria de 158 velocidades de 155 bolas.

Duckett carregou sua forma elevada da série Índia, quando ele criou seu torneio Virgin ICC, cinquenta de 49 bolas, com a fronteira com Johnson.

