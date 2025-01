Líderes esportivos universitários ponderam a regra ‘5 contra 5’ para eliminar redshirts, isenções e outras isenções

NASHVILLE – Num conceito que está a ser considerado pelos líderes universitários, os atletas poderiam jogar cinco temporadas completas de competição num período de cinco anos, eliminando redshirts, isenções e outras excepções para temporadas adicionais de elegibilidade.

No que seria uma mudança significativa nas regras de elegibilidade, a ideia está nos estágios iniciais do labiríntico processo de aprovação da associação e ainda não atingiu o ponto de proposta de legislação formal. A discussão surge semanas após a decisão de um tribunal do Tennessee. estendendo a elegibilidade do quarterback do Vanderbilt, Diego Pavia.

Embora a regra “5 contra 5” tenha sido discutida há muito tempo nos círculos da NCAA, a ideia surgiu como uma questão potencialmente urgente para simplificar e, talvez, resolver um novo ataque a outro conjunto de regras do basquetebol: desta vez, a elegibilidade. . . Quaisquer mudanças de elegibilidade provavelmente ocorrerão após a aprovação iminente do acordo antitruste da Câmara em abril e são uma das muitas regras de longa data que a NCAA disse neste verão que poderiam passar por uma “revisão abrangente” como parte do mundo pós-acordo da renda dos atletas . -intercâmbio.

Os líderes universitários estão explorando a possibilidade na convenção anual da NCAA aqui em Nashville, um local apropriado para tal evento. Pavia compete em uma escola a alguns quilômetros de distância.

“Acho que está sendo considerado um modelo cinco-cinco que poderia simplificar as coisas, eliminar a burocracia e haveria muito mais segurança para os estudantes-atletas”, disse a presidente de Baylor, Linda Livingstone, presidente do Conselho de Governadores da NCAA. ele disse ao Yahoo Sports na quarta-feira. “É um modelo muito interessante de discutir. Em teoria, parece uma solução interessante que simplificaria muito as coisas. Pelo que entendi, não há redshirts ou isenções. “Você pode jogar cinco temporadas, mas só tem cinco anos.”

A elegibilidade é a última regra da NCAA na mira dos tribunais.

No mês passado, um tribunal do Tennessee concedeu uma liminar movida por Pavia que estende sua elegibilidade por um ano, concordando com o Commodores QB que suas temporadas como jogador universitário não deveriam contar para seu limite de elegibilidade de quatro anos para a NCAA. Em resposta, a NCAA concedeu um ano adicional de elegibilidade para todos aqueles atletas em situação semelhante à de Pavia – aqueles que jogaram pelo menos um ano na faculdade e cuja elegibilidade para a NCAA estava programada para expirar neste ano letivo.

As regras atuais de elegibilidade da NCAA permitem que um atleta jogue quatro temporadas completas em um período de cinco anos e concede-lhes a capacidade de jogar uma parte de uma quinta temporada vestindo uma “camisa vermelha”. Os atletas que já usaram a temporada de redshirt também podem solicitar anos adicionais de elegibilidade por vários motivos, principalmente lesões no final da temporada e outros problemas que podem tê-los impedido de completar uma temporada completa.

Numa versão do modelo 5 em 5, as isenções e redshirts são eliminadas, uma forma de pôr fim a decisões subjetivas que muitas vezes levam a complicações jurídicas. As exceções para missões religiosas e serviço militar são objeto de debate, segundo os participantes das discussões.

“Um dos desafios que enfrentamos com a questão da elegibilidade é que existem isenções”, disse Livingstone. “Em parte devido ao ambiente jurídico, se for negada uma isenção, há um incentivo para contestá-la. Tornou-se quase difícil negar qualquer isenção. A questão então é: ‘Por que eles têm um modelo que inclui isenções?’”

A NCAA está lutando pelo menos dois casos sobre regras de elegibilidade: o caso Pavia e um no Mississippi, onde uma jogadora de basquete Southern Miss está processando a associação buscando um ano extra de elegibilidade. Ambos os casos poderão resultar no desmantelamento das regras de elegibilidade da NCAA, de forma semelhante à forma como os tribunais derrubaram a proibição da associação à compensação dos atletas e as suas políticas restritivas de transferência.

No entanto, a ideia 5 em 5 pode não resolver todos os problemas, afirma o comissário da SEC, Greg Sankey. O conceito foi introduzido pela primeira vez no início da década de 1990 e tem sido considerado repetidamente ao longo dos anos, de vez em quando, disse ele.

“É uma conversa interessante, mas há muitas coisas que precisam ser entendidas”, disse ele ao Yahoo Sports. “Por que essa é a ideia certa? A NCAA pode realmente escapar de seu comportamento de concessão de isenções? As escolas deixarão de solicitar isenções? Qual é a relação desta mudança proposta com o ambiente jurídico atual? Isso resolve problemas ou cria mais preocupações? Como é que um modelo de elegibilidade de cinco anos altera o acesso a oportunidades desportivas universitárias para estudantes que ingressam no ensino secundário? “Essas e outras questões devem ser respondidas durante uma conversa contínua sobre a ideia de elegibilidade de cinco anos.”

O Comissário da ACC, Jim Phillips, membro do Conselho de Governadores, o mais alto órgão de governo da NCAA, diz que a discussão sobre 5 em 5 deve continuar, mas outras questões urgentes tiveram prioridade, como o acordo sobre a Câmara, a estrutura de governança, etc. . em.

“Isso é bom para estudantes-atletas?” Phillips pergunta. “As nossas instituições terão disciplina para não buscar isenções, medidas legais? Que efeito isso tem sobre os alunos do último ano do ensino médio e a pressão da equipe que eles sentiram durante a Covid? Certamente deveríamos discuti-lo enquanto olhamos para o futuro, mas certamente não estou pronto para apoiá-lo neste momento.”