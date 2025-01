Liga dos Campeões: como ver, siga os 18 jogos de fase da liga ao mesmo tempo em Paramount+

A primeira fase da liga da UEFA Champions League chegará a um fechamento dramático na quarta -feira, quando os 18 jogos começarão ao mesmo tempo com vários lugares nos estágios de qualificação.

Todas, exceto nove equipes, ainda estão na corrida para se classificar para as próximas rodadas, preparando um final divertido para a fase da liga. Nove equipes competem durante os últimos seis lugares nos playoffs da fase de eliminação, um grupo que inclui os combatentes surpresa Manchester City e Paris Saint-Germain, enquanto o plantio desempenhará um papel igualmente importante no destino de eliminação de cada equipe. Como resultado, a lista de permutações é longa e um acabamento frenético pode ser reservado para a fase da liga.

Como a ação é grossa e rápida, Paramount+ Será uma janela única para o caos do dia que chegará no final da fase da liga. Além de mostrar cada jogo ao vivo, Paramount+ Também será a casa exclusiva do The Goal Show, The Whipoound Show, que terá olhos nos 18 jogos na quarta -feira.

Aqui está como sintonizar.

Especialistas da Liga dos Campeões, previsões, melhores apostas no primeiro dia 8: Man City, PSG se qualifica; Barça Top Atalanta Cattry de Pardeep

Como ver o programa de meta

Data: Quarta -feira, 29 de janeiro | Tempo: 15h

Quarta -feira, 29 de janeiro | 15h Olhar: Paramount+

Uma edição especial do The Goal Show

Nico Cantor será o anfitrião da última edição cheia do The Goal Show, enquanto a Liga dos Campeões da UEFA hoje apresenta a Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards também oferecerão suas idéias durante o show de chicote. Os jogadores aposentados de futebol também participarão da Liga dos Campeões da UEFA hoje em shows antes do jogo e depois do jogo, que será transmitido ao vivo CBS Sports Network e Paramount+.

Como de costume, o The Goal Show mostrará todos os principais eventos à medida que eles ocorrem e também monitorará a mesa flutuante, pois as melhores equipes da Europa perseguem um lugar nas rodadas de nocaute.

Calendário de televisão do dia 8

Em todos os tempos orientais

Classificação da Liga dos Campeões

Chave: As posições 1-8 se qualificam para a rodada 16, enquanto as posições 9-24 se qualificam para os playoffs e as posições de fase de qualificação são eliminadas posições 25-36.