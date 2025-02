Liga dos Campeões da UEFA: Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria e estrelas que perseguiram clubes antigos

Santiago Giménez teve um início rápido com o Milão após sua troca de US $ 33 milhões de Feyenoord no início deste mês, quando a janela de transferência de inverno foi fechada. O internacional do México, México, nascido na Argentina, 23 anos, recebeu a icônica camisa Rossoneri da lendária Andriy Shevchenko enquanto estava em San Siro. Dois jogos e Giménez já forneceram um gol e uma assistência, e agora a ex -estrela de Cruz Azul enfrentará seus ex -empregadores, onde se tornou a melhor goleadora mexicana de todos os tempos na história de Eredivisie com 45 gols que melhoraram as ondulações “Chucky “O melhor de 34 de Lozano com PSV Eindhoven. Desde então, Feyenoord se separou do técnico Brian Priske, mas a roupa holandesa teme que seu ex -atacante volte a machucá -los assim que sai de De Kuip quando eles tentarem ir além dos gigantes italianos nos playoffs dos campeões da UEFA Liga.

Aqui estão outras ocasiões memoráveis ​​nas quais os jogadores marcaram contra seus antigos clubes no palco da UCL.

Menção de honra: Angel Di Maria (PSG)

O lendário ex-internacional da Argentina teve alguns confrontos com vários ex, possivelmente desfrutando do período mais forte de sua carreira enquanto ele estava com o Paris Saint-Germain. “O Lower” não apenas forneceu algumas assistências quando voltou a Old Trafford com Les Parisiens em uma vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United em 2019, mas no mesmo ano Ele também conheceu o Real Madrid e marcou duas vezes em um sucesso por 3-0 que comemorou sem restrições em uma noite memorável em Parc des Princes.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

A estrela portuguesa escreveu sua lenda com o Real Madrid, mas já era um nome de família com o United antes de ir para Santiago Bernabéu. Embora Ronaldo tenha enfrentado apenas seus ex-clubes algumas vezes durante sua carreira na Europa, duas dessas ocasiões foram o par de pernas de uma reunião de 16 em 2012-13, quando os brancos avançaram além dos Red Devils com o talismã de Portugal em ambos os jogos Mas recusar -se a comemorar o placar em Old Trafford.

David Luiz (PSG)

A carreira européia do zagueiro brasileiro estava cheia de altos e baixos, mas poucos talvez se qualifiquem tão altos quanto seu retorno a Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea nos 16 dos 16 da UCL, quando ele foi jogador do PSG durante um feitiço na capital francesa . Insculados entre dois períodos com os londrinos. Em 2014-15, Luiz marcou o primeiro dos dois equalizadores heróicos para a Ligue 1 Giants Enquanto eles defendiam duas vezes para ganhar um empate por 2-2 após um tempo extra que eliminou o Blues nos alvos, apesar de perder Zlatan Ibrahimovic para um cartão vermelho precoce. O futuro capitão do Chelsea, Thiago Silva, marcou o outro gol crucial com outro cabeçalho, mas Luiz’s foi memorável por suas celebrações emocionais contra seus empregadores anteriores e futuros.

Thibaut Courtois (Atlético de Madrid)

Semelhante a Fernando Morientes, que chegaremos em breve, Thibaut Courtois foi considerado com o Atlético de Madrid em 2013-14, com o clube de pais do Chelsea nas semifinais da Liga dos Campeões. O International da Bélgica apareceu, embora não houvesse escassez de debate sobre isso antes do jogo até a UEFA decidir que uma cláusula informada que poderia custar a Atleti US $ 3,1 milhões por jogo era “nula, nula e não executável”, e manteve uma limpeza em Em casa, enquanto os homens de Diego Simeone eliminaram 3-1 blues em duas pernas.

Kingsley Coman (Bayern de Munique)

O PSG espera que seus ex-jogadores caçassem os tanto nacionalmente e no continente ao longo dos anos, mas poucos casos prejudicam tanto quanto a final da Liga dos Campeões 2019-20 contra o Bayern de Munique. O graduado da Academia Kingsley Coman, que se juntou aos gigantes alemães através da Juventus, Ele marcou o único gol do jogo com um cabeçalho estranho Para pousar a sexta coroa da UCL da Baviera, negando a Paris uma possível primeiro. Foi também um primeiro exemplo histórico de um jogador que marcou contra seu antigo clube na final.

Philippe Coutinho (Bavaria de Munique)

Foi outro jogador do Bayern que possivelmente estabeleceu o bar ainda mais alto em termos de infligir seu antigo clube com Philippe Coutinho causando danos a Barcelona enquanto emprestava na Alemanha. O brasileiro estava procurando rejuvenescer sua carreira com a mudança e, embora desde então tenhamos visto que ele não poderia fazê -lo, ele desfrutou de um feitiço bastante produtivo com os gigantes da Bundesliga que o viu ganhar uma boa quantidade de talheres. No entanto, o momento principal de seu período da Baviera ocorreu nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2019-20 quando Ele ajudou a futura estrela do Barça Robert Lewandowski antes de adicionar dois gols atrasados Em uma destruição desmoralizante de 8-2 dos gigantes catalães de Free Fall. Ele também apareceu na vitória final sobre o PSG, mas seu tempo com o Barça e o Bayern será encapsulado por essa aparição.

Fernando Morientes (Mônaco)

A única coisa melhor do que um jogador que marca duas vezes em um jogo contra um antigo clube. Esperava-se que o ex-internacional da Espanha se juntasse ao Schalke 04 para a temporada 2003-04, já que era óbvio que ele estava fora de desuso em Madri, mas quando a transferência para a Alemanha caiu, Les Moneasques atacou para garantir sua assinatura. Foi uma campanha incrível para Morientes e, especialmente, na Liga dos Campeões, com seus nove gols na maioria dos goleadores antes de a ASM estar agonizando na final contra o Porto de José Mourinho. O Mônaco de Didier Deschamps atraiu o clube de pais de Morientes real nas quartas de final e Seu gol crucial em uma derrota por 4-2 foi adicionado por outra greve em uma famosa vitória por 3-1 Sobre os gigantes espanhóis no Stade Louis II com um goleador final de 5-5, enviando o equipamento de princípios para as semifinais.