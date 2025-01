Liga dos Campeões da UEFA: O que o Milão deve fazer no dia 8, cenários, cronograma, transmissão ao vivo?

O destino do cenário da Liga dos Campeões de Milão será decidido na quarta -feira, pois as 36 equipes estarão em ação, pois 18 jogos ocorrerão simultaneamente às 15h ET com tantas coisas para decidir. Mas o que o Milan precisa na quarta -feira para atingir seus objetivos? Eles estão em um lugar bastante bonito, considerando que avançarão independentemente do que acontece, mas obter esse adeus nos últimos 16 significa que você precisa fazer um trabalho que deve ser feito para alcançar esse objetivo. É isso que você deve saber:

Milão

Posição da tabela: Sexto

Agulhas: 15

Dia de Matchday Oito oponente: Dinamo Zagreb

O que é necessário: O Milan trancou um lugar no Top 24, o que significa que, na pior das hipóteses, estarão nos playoffs. Mas uma vitória consolidará um lugar entre os últimos oito. Qualquer outra coisa, e dependerá de como estão indo outros resultados.

Uma montanha de Roller de uma campanha que começou com Paulo Fonseca como gerente e agora vê Sergio Concecoo supervisionando a equipe não descarrilou as possibilidades de Milan no jogo da Liga dos Campeões. Sua defesa deixou muito a desejar, mas os objetivos de Christian Pulisic garantiram que, enquanto Milan vence, eles já estão através de nocautes como uma equipe superior. Com um empate, eles também podem garantir seu lugar com alguma ajuda, mas é aí que sua diferença de meta de apenas quatro quatro pode fazer as coisas complicadas. Equipes como Leverkusen, Aston Villa e Mônaco podem superá -lo facilmente, e com tantas equipes niveladas em 13 pontos, não há razão para deixá -lo aleatoriamente enquanto enfrenta uma equipe de Zagreb que é eliminada com uma perda no jogo.

