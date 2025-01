Liga dos Campeões da UEFA: O que você precisa fazer Barcelona para ganhar a mesa de fases da liga, cenários, onde você vê?

Liga dos Campeões da UEFA retorna quarta -feira Com a jornada 8 e tem o potencial de ser um dia historicamente caótico em termos de resultados que o esporte viu. As 36 equipes estarão em ação, pois 17 jogos ocorrerão simultaneamente às 15h ET com tantas coisas para decidir. O Barcelona já está em excelente maneira com um lugar nas 16 finais fechadas, então o que está em jogo para eles na quarta -feira?

Barcelona

Posição da tabela: Segundo

Agulhas: 18

Dia de Matchday Oito oponente: Atalanta

O que é necessário: Os oito melhores segurados; Você pode garantir que a semente superior com ganho e perda de Liverpool e uma melhor diferença de gols do que o Liverpool

Os homens de Hansi Flick tiveram um desafio bastante difícil de fechar a fase da liga da UCL que abriga Atalanta em casa. Enquanto seu lugar entre os oito primeiros já está garantido, o Barcelona ainda vai querer vencer esse confronto porque, com uma vitória e uma perda de Liverpool, o Barça pode terminar a parte superior da mesa devido à diferença de gols. A maior equipe de pontuação do jogo da Liga dos Campeões até agora, o ataque do Barcelona foi liderado por Robert Lewandowski e Raphinha, colocando números corruptos além das equipes a caminho. Atalanta também tem sido um dos melhores lados defensivos, mas parar o Barcelona é algo que as equipes não foram capazes de fazer. No único jogo do último dia com dois lados atualmente entre os oito primeiros, haverá muitos motivos para monitorar isso.

