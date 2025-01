Liga dos Campeões da UEFA: o que você precisa fazer no Manchester City no dia 8, cenários, cronograma, onde ver

A Liga dos Campeões da UEFA retorna quarta -feira com o dia 8, o Final da fase da liga inaugural. Pode muito bem ser o dia mais agitado e caótico em termos de resultados que o esporte já viu. As 36 equipes estarão em ação, pois 18 jogos ocorrerão simultaneamente às 15h ET com tantas coisas que são decididas. O Manchester City está atualmente procurando por dentro, para que as apostas não pudessem ser mais altas.

Não perca nenhuma das ligações dos campeões. Como sempre, você pode pegar toda a nossa cobertura Paramount+Assim, CBS Sports Network e a CBS Sports Golazo Network ao longo da temporada.

Manchester City

Posição da tabela: 25

Agulhas: Oito

Dia de Matchday Oito oponente: Brugge Club

O que é necessário: Win e Manchester City estão entre os 24 melhores

As apostas não poderiam ser mais altas para o lado Pep Guardiola. O Manchester City estava entre os principais competidores a vencer a Liga dos Campeões e está no exterior olhando para a mesa. O objetivo pode ser simples, mas este é um lado em que a execução tem sido um problema. Se a cidade derrotar Brugge, eles estão na próxima etapa e jogando em casa, espera -se que façam exatamente isso, mas a defesa entrou em colapso mesmo com clientes em potencial de três gols nesta competição para reduzir os pontos. Se Brugge vencer ou mesmo simplesmente desenhar, eles também estarão no estágio de eliminação, algo que Christos Tzolis terá em mente liderar o ataque no Etihad Stadium na quarta -feira. A pressão é tudo na cidade.

Calendário de televisão do dia 8

Em todos os tempos orientais

Classificação da Liga dos Campeões

Chave: As posições 1-8 se qualificam para a rodada 16, enquanto as posições 9-24 se qualificam para os playoffs e as posições de fase de qualificação são eliminadas posições 25-36.