Liga dos Campeões O último empate: quando ele enfrentará e quem enfrentará Liverpool, Arsenal e Aston Villa?

A Liga dos Campeões chegou ao palco da rodada 16 depois que os playoffs foram concluídos na noite de sexta-feira com o Real Madrid, PSV Eindhoven, Paris St-Germain e Borussia Dortmund, todos reservando seu lugar no sorteio.

Os quatro vencedores dos laços de duas pernos se juntarão a Feyenoord, Club Brugge, Bayern de Munique e Benfica como as oito equipes que não pertencem que agora enfrentarão as sementes que terminaram a liga de formato suíço nas oito primeiras posições.

O atual campeão Madrid fez um leve trabalho do Manchester City, colocando três gols além da equipe Pep Guardiola para o segundo jogo consecutivo, Garanta uma vitória agregada por 6-3 graças a um kylian mbappe hat-trick.

No entanto, o PSG foi talvez os vencedores mais enfáticos da noite, enviando ao parceiro Ligue 1 Brest 7-0 para obter uma vitória agregada de 10-0, com o empate do Dortmund que ele viu vestindo 3-0 e PSV que precisam de tempo extra eliminar gigantes italianos da vitória italiana do Giants-A 3-1 que cancela um déficit de primeira perna e obtém uma vitória agregada de 4-3.

Quando é o último empate da Liga dos Campeões?

O sorteio dos últimos 16 de 16 ocorre em Nyon, Suíça, na sexta -feira, 21 de fevereiro. Ele começará às 11 horas da manhã na época do Reino Unido e será transmitido ao vivo no UEFA.com e será transmitido no TNT Sport 1.

Quem está nos últimos 16?

As equipes que terminaram a nova fase da liga de formato suíço entre a primeira e o oitavo foram plantadas e automaticamente até os últimos 16, com as equipes não semeadas entre o nono e 24 e depois jogando para se juntar a eles.

Após a conclusão da rodada do play-off, a UEFA agora desenhará qual das duas equipes em cada suporte jogará os vencedores do play-off.

A equipe semeada, em princípio, jogará a perna em casa. Os potenciais oponentes também são predefinidos pelas partidas das posições finais da liga da equipe que foram decididas no final da fase da liga no mês passado.

Oito principais fases da liga (semeado, ordenadas pela posição de fase da liga)

1. Liverpool

2. Barcelona

3. Arsenal

4. Inter Milan

5. Atlético

6. Leverkusen

7. Lille

8. Aston Villa

Os vencedores do play-off de levantamento de fase (não semeados, ordenados pela posição da fase da liga)

10. B. Dortmund

11. Real Madrid

12. Bayern de Munique

14. Psv

15. Paris Saint-Germain

16. Benfica

19. Feyenoord

24. Club Brugge

Quem pode enfrentar o Liverpool?

Liverpool, Arsenal e Aston Villa acabaram entre os oito primeiros, então eles progrediram diretamente nos últimos 16 anos. A primeira posição do Merseyside Club e o estado superior lhes dão um empate contra PSG ou Benfica depois que eles derrotaram Brest e Monaco 10 -0 e 4- 3, respectivamente. Liverpool também jogará sua segunda etapa do empate em 16 anos em casa, e o time que eles não desenham enfrentará Barcelona.

Quem pode o rosto do Arsenal?

O terceiro lugar do Arsenal significa que eles enfrentam PSV ou Feyenoord.

Quem pode assumir o Aston Villa?

O oitavo de Villa lhes dá Dortmund ou Club Brugge.

O que acontece com as equipes que são nocauteadas?

Não há amortecimento da Liga Europa como nos últimos anos. As equipes que perderam os play-offs se ligam a todas as equipes que terminaram 25 ou menos na eliminação européia. A Liga Europa e a Liga da Conferência da Europa também estão usando o formato do modelo suíço.

Quando é a última rodada?

As primeiras pernas serão jogadas de 4 a 5 de março, com a seção de retorno na semana seguinte de 11 a 12 de março.

O resto do torneio continua como …

