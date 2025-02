Liga Master Liga: Liverpool vs PSG; Real Madrid vs Atlético

Il Liverpool è stato attratto contro Paris Saint-Germain nel 16 ° round della Champions League, mentre i possessori del Real Madrid affrontano i rivali locali dell’Atlético Madrid.

Altrove il sorteggio di venerdì ci sarà un pareggio al-tedesco, perché il Bayern Monaco incontrerà Bayer Leverkusen. L’Arsenal assumerà il PSV Eindhoven e il Barcellona giocherà il Benfica.

Aston Villa Drew Club Brugge, Borussia Dortmund giocherà Lille e Feyenoord andrà contro l’Inter.

I legami si giocheranno su due gambe. Le partite di prima gamba sono programmate per 4.-5. Marzo, mentre le gambe di ritorno si svolgono l’11-12. Marzo.

Liverpool può far sentire difficile il sorteggio: la squadra di Arne Slot ha vinto sette partite su otto per avanzare in questa fase come seme n.

PSG ha finito il 15 °.

Il tesoro sarà costruito dal leader della lega in Inghilterra e Francia l’uno contro l’altro, mentre entrambe le squadre hanno due degli aggressori più efficaci del continente in questa stagione Muhammad ha torto E Ousma Dembélé.

I vincitori dovrebbero affrontare una villa o un Brugge nei quarti di finale.

Nel frattempo, Madrid e Atlético si incontrano nel Derby in bocca, la prima gamba che si gioca a Bernabé e una partita di ritorno a Metropolitan.

Venerdì c’è stata il pareggio della Champions League. Claudio Lavenia – UEFA/UEFA tramite Getty Images

Madrid, che ha quindici volte i campioni, ha raggiunto questa fase eliminando il Manchester City 6-3 sull’aggregato questa settimana Kylian Mbappé Il trucco del cappello ha segnato nella seconda gamba.

Per Atlético, creerà un mese estremamente difficile che il Barcellona deve affrontare anche nelle prossime settimane: due volte in semifinale della Copa Del Rey a due gambe e di nuovo in Lal.

Negli ultimi otto, i vincitori incontrano l’Arsenal o il PSV, una potenziale semifinale contro Liverpool o PSG.

Dall’altra parte del sorteggio, la Bundesliga due migliori Bayern e Leverkusen si incontreranno per avere una possibilità a Feyenoord o Inter nei quarti di finale. Quando si sono incontrati in campionato lo scorso fine settimana, entrambe le parti hanno disegnato 0-0.

Le semifinali sarebbero state quindi contro Barça, Benfice, Dortmund o Lille.

Il Barça ha sconfitto il Benfica 5-4 nella fase della lega a gennaio e le squadre si incontreranno su due gambe negli ultimi 16 anni, con i leader del film di Laliga Hans, la seconda gamba dopo i progressi come secondo seme.

I potenziali quarti di finale sarebbero quindi contro Dortmund o Lille.

Disegno della Champions League 16

Club Brugge vs. Aston Villa

Borussia Dortmund vs. Lille

Real Madrid vs. Atlético Madrid

Baviera Monaco vs. Bayer Leverkusen

PSV Eindhoven vs. Arsenale

Feyenoord vs. Inter

Paris Saint-Germain vs. Liverpool

Benfica vs. Barcellona