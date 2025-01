Os brancos estabeleceram € 1b como a cláusula de lançamento brasileira.

Segundo relatos, os executivos da Saudi Pro League estão preparando uma oferta de transferência recorde de 300 milhões de euros para o Vinicius Junior, o que daria ao brasileiro um acordo de 1 bilhão de euros.

O atacante do Brasil é atualmente membro do Real Madrid, onde sucedeu a Laliga e a Liga dos Campeões. Apesar de ter 24 anos, ele se tornou candidato à bola de ou.

No entanto, Vinicius está sendo considerado para um movimento dos clubes do Oriente Médio que o levaria à Arábia Saudita a se juntar aos grandes nomes dos brancos, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo.

Omar Mugharbel, CEO da Arábia Saudita, informou as intenções de contratação do país até 2025: “Prevemos algumas contratações intrigantes no verão. Então, vamos esperar e ver o que acontece com isso.

De acordo com a mesma fonte de notícias, Vinicius é sua principal prioridade. Qualquer tentativa de assinar a estrela da América do Sul faria uma história de transferência, porque o valor pago pela transferência de 222 milhões de euros de Neymar (£ 186 milhões/US $ 232 milhões) quebrará de Barcelona para Paris Saint-Germain.

Equipes como Al-Hilal, que estão preparadas para substituir Neymar após o término de seu contrato, e Al-Ahli está disposto a gastar 300 milhões de euros (251 milhões de libras/US $ 313 milhões) em Vinicius. Além disso, um contrato lucrativo de € 1 bilhão (£ 838 milhões/US $ 1 bilhão) será concedido em cinco anos.

No entanto, o real não tem interesse em permitir que o brasileiro sai. Eles têm uma cláusula de liberação de 1 bilhão de euros em seu contrato atual e aparentemente estão ansiosos para negociar novos termos. O novo contrato em Santiago BernabÉU, se ele for executado até 2027 e será estendido em um salário aprimorado.

Enquanto isso, o técnico Carlo Ancelotti disse a repórteres: “Até onde eu sei, e tenho informações diretas do jogador, ele está muito feliz aqui e quer fazer história no Real Madrid. É como todos que trabalham aqui, todos pensamos da mesma maneira: somos felizes aqui e queremos fazer história.

