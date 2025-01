LIGUE 1: Marselha Miss Chance de fechar a lacuna do PSG com um bom fracasso

Marselha ficou 10 pontos atrás dos líderes da Ligue 1 Paris Saint-Germain após uma derrota por 2 a 0 na Liga dos Campeões, ótima no domingo. Om Roberto de Zerbi recebeu a oportunidade de reduzir a lacuna no PSG por um empate de 1-1 Masters com Reims no sábado. Mas foi bom em vez de derrotar Lille no fim de semana passado para se mudar para o quarto lugar, apenas quatro pontos atrás do Marselha do segundo lugar. “Esta é uma liga difícil na qual Lille, PSG e Lyon deixaram pontos neste fim de semana”, disse De Zerbi, treinador de Marselha.

“E nós também contra um bom time … Não estou com raiva, estou um pouco decepcionado. Quando perdemos, todos perdemos, primeiro isso pode acontecer, não somos impossíveis de superar.

Evann Imperiand deu um bom sétimo minuto, jogando -se com o erro de Lilian Brassier antes de virar a bola sobre o goleiro do Marselha Geronimo Rulli.

Brassier decidiu não deslizar para baixo, tentando expiar seu erro e manter a bola afastada, em vez disso, ele conseguiu impedi -lo de Goalline.

Bom dobrou sua vantagem logo após o intervalo, ao adivinhar e deslizou a bola para Mohamed-Ami Cho, que um bom toque e disparou um tiro baixo em um canto distante.

Adrien Rabiot salvou Marcin Bulka logo depois, mas, apesar do domínio de ter Marselha, ela tentou criar muitas oportunidades claras.

No início do domingo, as quatro mais altas esperanças de Lyon sofreram um golpe, porque o alinhamento de 90 minutos de Mostaf Mohamed tocou a luta de Nantes 1-1 em Stade de la Beajoire.

A lente subiu em sétimo lugar na mesa, atrás de Lyon sobre a diferença de gol, com a vitória por 1 a 0 sobre o Angers.

O objetivo inicial de Ludovica Ajorque deu sucesso ao Brest 1: 0 sobre Le Havre, a quarta vitória do Breton Club em cinco partidas da Ligue 1.

