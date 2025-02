Lil Wayne difende l’amore di Jordan, parla di “First Things First” del campionato Lakers

È stato piuttosto eccitante per il rapper 48 ore Lil Wayne, che è apparso “SNL 50: The Anniversary Special” domenica sera e poi ha riempito l’host Kevin Wildes all’evento “First Things First” di FS1 di lunedi.

Wayne si sedette accanto a Nick Wright e Chris Broussard mentre discutevano di diversi argomenti in fiamme, tra cui il gioco NBA All-Star, la NHL’s 4 Nation Face e l’ufficio senza NFL.

Wayne progrediva soprattutto quando la sua squadra preferita della NFL, Green Bay Packers, divenne il centro dell’attenzione della mostra. Wayne e i padroni di casa hanno parlato dell’attuale quarterback di Packers, dell’amore di Jorda e di un tempo il maestro del Super Bowl Aaron Rodgers.

Lo spettacolo d’amore, da parte sua, ha incoraggiato Wayne a essere un principiante di Green Bay per tutta la sua seconda stagione. In 15 partite, Love ha lanciato 3.389 yard e 25 tocchi.

“Mi piace dove si trova”, ha detto Wayne, “e credo che l’anno prossimo sia migliore.”

Eric Mangini non era d’accordo e dichiarò che dopo il suo amore, le sue estensioni del contratto iniziarono a scivolare. “Improvvisamente è terribile nei playoff”, ha detto Mangini.

Il secondo viaggio ai playoff come principiante è stata la sua promettente mostra nel primo gioco di playoff. Durante la stagione 2023, ha portato i Packers a una vittoria di 48-32 su Dallas Cowboys con un tour selvaggio di caramelle, quindi ha appeso la loro sconfitta per 24-21 contro l’evento di San Francisco 49ers nella divisione NFC.

Questo post -stagione, Green Bay ha perso un possibile campione del Super Bowl LIX Philadelphia Eagles Round di caramelle selvagge. L’amore ha lanciato tre rapimenti e zero contatti a 22-10 perdite.

Tuttavia, Wayne è venuto in difesa dell’amore. “Penso che sia stato ferito”, ha detto Wayne.

Nel 2024, Love lasciò due partite in anticipo a causa di MCL e combatté attraverso il gomito nei playoff di Packers.

Nonostante le conseguenze, Wayne ha ritenuto che i Packer fossero giustificati nei 5 migliori concorrenti del Super Bowl di Bucky Brooks per la stagione successiva.

Le 5 più famose competizioni del Super Bowl di Bucky Brooks hanno discusso di Discussione | In primo luogo

“Quello che ci siamo già rivelati una squadra giovane, penso che tu possa semplicemente supporre che stiamo meglio”, ha detto Wayne.

Wayne e Wright hanno anche discusso dell’opportunità di Rodgers di unirsi al concorrente di Packers, Minnesota Vikings, per la sua 21a stagione. Rodgers ha condiviso con i New York Jets il 13 febbraio.

Wright ha spiegato che l’adesione ai Vichinghi significherebbe che il percorso di carriera di Rodgers imiterà Brett Favre. Il giocatore della Hall of Fame ha giocato 16 stagioni con Packers e poi ha accettato i Jets per la stagione prima di terminare la sua carriera in Minnesota.

“Penso che i Vichinghi siano i più sensibili”, ha detto Wright sul futuro di Rodgers, che Wayne ha scrollato le spalle in risposta.

I Vichinghi guidati dal passeggero Sam Darnold sono andati 14-3 la scorsa stagione, ma devono ancora prendere una decisione sul difensore. Potrebbero pubblicizzare il primo round del 2024 JJ McCarthya alla formazione iniziale, firmare di nuovo Darnold o attirare un agente per il tempo libero, come Rodgers.

Durante la mostra di lunedì, Wayne e Wright hanno premuto LeBron James dalla partita NBA di domenica a causa del dolore alla caviglia. Credono che l’attenta approccio di James significhi che crede che Los Angeles Lakers possa vincere il campionato NBA.

“Credo che potrebbe accadere”, ha detto Wayne. “Dimentichiamo il fatto che si tratta di Luka Doncic e LeBron James. Ordinario e semplice.”

Wayne ha anche introdotto il suo segmento “strano e sbalorditivo” per il riempimento di Wildes. Il rapper ha toccato la performance di Mac McClung alla competizione Dunk NBA sabato, l’Illinois ha lasciato cadere la palla Terrence Shannon Jr. Jersey Retirement RetirementChe cosa Il volto dei 4 paesi NHL Fights e Mr. Beast Half-Challenge Title in NBA All-Star.

