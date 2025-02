Champaign, Illinois – Illinois Forward Morez Johnson Jr. È indefinitamente dopo aver rotto il polso mentre il fine settimana fa un blocco spettacolare.

L’allenatore Brad Underwood ha annunciato la gravità dell’infortunio di Johnson lunedì. Underwood ha detto che l’infortunio si è verificato quando Johnson è caduto sul pavimento dopo che il tiro è stato bloccato sabato durante la perdita dell’Illinois 79-65 allo stato 14 Michigan.

Injuries significa che Johnson non sarà disponibile martedì quando l’Illinois (17-9, 9-7 Big Ten) visita n. 11 Wisconsin (20-5, 10-4).

“Mi sento terribile per il giovane”, ha detto Underwood ai giornalisti. “Che gioco incredibile. È uno dei migliori che abbia mai visto da molto tempo. Sfortunatamente, questo infortunio è successo.

Underwood ha detto che la potenziale data di rendimento di Johnson è incerta.

“È caduto, ha colpito il pavimento abbastanza forte ed è stato abbastanza duro da rimbalzare e ha appena detto,” ha registrato Underwood. “Ciò ha influenzato alcuni dei suoi stretti errori al limite anche alla fine del gioco. È nel cast. Nessuna sequenza temporale al momento.

Sebbene Johnson abbia una media di soli 17,8 minuti a partita, ha avuto 6,6 rimbalzi in media. 6-NAHA-9 Nováček ha una media di 7,2 punti e 1,1 blocchi per partita in 26 esibizioni, tra cui otto partenze.