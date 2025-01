L’immagine di Patrick Mahomes fatta da Travis Kelce sta diventando virale

I Kansas City Chiefs devono essere entusiasti di come è andata la stagione NFL 2024 vincendo il titolo n. 1 testa di serie nell’AFC e avrà un bye al primo turno.

Verso la settimana 18, i Chiefs hanno un record di 15-1, che alcuni potrebbero dire gonfiato a causa di alcuni colpi di fortuna a fine partita, ma ciò non diminuisce il fatto che abbiano perso solo una partita.

Kansas City potrebbe non essere la stessa palla offensiva degli anni passati, ma si potrebbe sostenere che i Chiefs siano in una posizione migliore rispetto a prima a causa della loro difesa.

C’è anche Patrick Mahomes, che rimane tra i migliori quarterback del campionato e trova il modo di migliorare il suo gioco nella postseason.

A Mahomes non è stato chiesto di fare tutto il lavoro pesante in attacco, anche se ha ancora la capacità di prendere in mano la partita quando necessario.

Di recente, Travis Kelce ha preso in giro il suo compagno di squadra con un’imitazione familiare che ha attirato elogi da parte dei fan sui social media.

“Aspetta l’impressione di Mahomes da parte di Travis alla fine”, ha scritto la NFL su X con un video incluso.

Aspetta l’impressione di Mahomes da parte di Travis alla fine 😭 (via @newheightshow) pic.twitter.com/BAywkJlBYV —NFL (@NFL) 4 gennaio 2025

Gioco di impressioni forte — Mia Garcia (@MiaGaarcia) 4 gennaio 2025

È semplicemente difficile non piacergli. — Noah Kilborn (@noah_kilborn20) 4 gennaio 2025

Spot su lmao -Sig. Dividendi (@HYDivys) 4 gennaio 2025

Nella clip, la star di Indiana Fever Caitlin Clark rivela di essere una grande fan di Mahomes, a cui Kelce risponde con l’impressione del quarterback che dice: “Sono qui”.

Kelce somiglia moltissimo a Kermit the Frog, un personaggio a cui Mahomes viene spesso paragonato.

Anche se la voce di Mahomes è oggetto di molte battute, non ha molta importanza quando è in campo per gareggiare.

Gli avversari di solito non si ritrovano a ridere quando lo vedono sotto il centro.

