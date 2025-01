L’impennata a metà campo di Trae Young porta gli Hawks alla vittoria sui Jazz.

Trae Young ha segnato una tripla da dietro la linea di metà campo regalando agli Atlanta Hawks una vittoria per 124-121 sugli Utah Jazz martedì sera.

Young ha preso un passaggio in entrata, ha dribblato lungo il campo e ha centrato un vincitore da 49 piedi allo scadere del tempo mentre era sorvegliato vagamente da Collin Sexton. Apparentemente aveva forzato i tempi supplementari con una tripla di pareggio a quattro secondi dalla fine.

Young aveva 24 punti e 20 assist. Dyson Daniels ha aggiunto 16 punti, sette assist e sei rimbalzi per gli Hawks, che hanno realizzato una sbandata di tre partite. Clint Capela ha segnato 18 punti e De’Andre Hunter ha segnato 17 punti.

Lauri Markkanen ha realizzato otto triple da tre punti, il record della stagione, e 35 punti, il miglior record della stagione per lo Utah. Sexton ha aggiunto 24 punti e Walker Kessler ha aggiunto 21 punti e 10 rimbalzi.

Utah ha segnato su cinque possedimenti consecutivi e si è portato in vantaggio per 114-113 con le schiacciate consecutive di Kessler. Young ha fatto un passo indietro da 3 punti per riportare Atlanta in vantaggio e impostare Hunter per un altro gol vincente con 3 1:57 rimasti.

Da asporto

Hawks: Atlanta ha utilizzato un attacco equilibrato con sette giocatori che hanno segnato in doppia cifra.

Jazz: Utah era sotto di 14 punti nel primo quarto e di 16 nel secondo prima di reagire entrambe le volte per raggiungere il pareggio all’intervallo.

Un momento cruciale

Il layup di Young alla sirena ha spezzato la sbandata degli Hawks ed è stato il quinto della squadra nelle ultime otto partite.

Statistica chiave

Lo Utah ha vinto solo due volte in 15 partite casalinghe.

Prossimo

Giovedì gli Hawks hanno concluso uno swing di sei partite a Phoenix. Il Jazz ospiterà Miami giovedì.

Rapporto dell’Associated Press.

