Lindenwood Lions vs. SE Missouri State Redhawks: Como ver o basquete da NCAA Online, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Quem está tocando

SE Missouri State Redhawks @ Lindenwood Lions

Registros atuais: SE Missouri State 10-9, Lindenwood 8-11

Como olhar

O que saber

Temos outro confronto emocionante do vale de Ohio a tempo desde que os Redhawks do estado do Missouri e os Linden Woodwood Lions estão prontos para a dica às 20:30 ET na quinta -feira em Robert F. Hyland Arena. Ao alcançar uma vitória como o desamparado, os Redhawks caminharão para isso como o favorito.

O estado de SE Missouri não pode se preocupar demais em sair para enfrentar Lindenwood: eles apenas derrotaram o Tennessee Tech em casa, que havia sido dominante em sua própria corte até aquele momento. O estado do Missouri saiu com uma vitória por 77 a 70 sobre o Tennessee Tech na quinta-feira.

Enquanto isso, Lindenwood perdeu para o Morehead State no caminho por uma margem decisiva de 82-65 no sábado. Os Leões lutaram contra os Eagles recentemente, desde que o jogo foi seu quarto confronto consecutivo.

Lindenwood lutou para trabalhar juntos e terminou o jogo com apenas quatro assistências. Essa é a menor quantidade de assistências desde janeiro de 2024.

O estado de SE Missouri agora tem um recorde de 10 a 9. Quanto a Lindenwood, sua perda reduziu seu recorde para 8-11.

O estado do Missouri ficou aquém contra Lindenwood em seu confronto anterior em janeiro de 2024, caindo 58-54. O estado do Missouri pode vingar sua derrota ou a história é condenada a se repetir? Vamos descobrir isso em breve.

Chance

O estado de SE Missouri é um pequeno favorito de 2,5 pontos contra Lindenwood, de acordo com o mais recente Probabilidades de basquete universitário.

Os pacientes que os pacientes tiveram uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Redhawks como favorito de 1,5 pontos.

O Over/Under é de 143,5 pontos.

História da série

Lindenwood venceu 3 de seus últimos 5 jogos contra o Estado do Se Missouri.