Lindsey Vonn, três vezes medalhista olímpico, Pubplica DNF no primeiro campeonato de esqui alpino desde 2019

Lindsey Vonn não terminou sua carreira no Super G na quinta -feira no Alpine World Ski Ski Championship, na Áustria, depois de ficar com o braço à porta. Foi a primeira corrida do campeonato mundial de Vonn desde 2019.

Vonn estava no meio de sua carreira quando cortou um turno muito forte e pegou o braço direito em uma porta. A porta então puxou o ombro, e Vonn poderia permanecer vertical, mas parou sua carreira enquanto ele dobrou de dor.

Parece que Vonn pode ter escapado sem ferimentos graves. Vonn explicou que a porta pressionou o nervo e fez seu braço perder temporariamente a sensação.

“Estou bem” Vonn disse, pela ESPN. “Ganhei o meu coro de alguma forma e bati na porta e perdi a sensação no meu braço, mas ele voltará lentamente”.

Vonn, que saiu da aposentadoria no ano passado, admitiu que se tornou agressivo demais ao se mover pela porta. Ele estava satisfeito com a forma como trabalhou antes do acidente.

“Eu sei que o esqui superior”, disse Vonn. “Eu tenho brincado com meu material, minhas botas. Foi muito agressivo com a porta e depois aconteceu.”

Vonn está tentando retornar ao nível superior de esqui desde o ano passado. O medalhista de ouro olímpico passou por uma cirurgia de substituição do joelho direito em 2021 e ainda está tentando encontrar sua forma nos trilhos.

Ao longo de sua carreira, Vonn coletou algumas medalhas de ouro no Campeonato Mundial e tem um total de três medalhas olímpicas.