L’infortunio al ginocchio di Zay Flowers dei Ravens WR non è di fine stagione, considerato quotidiano

L’infortunio al ginocchio del ricevitore largo dei Baltimore Ravens Zay Flowers non è la fine della stagione, ha detto lunedì l’allenatore John Harbaugh, ma non ha dato garanzie di un rapido ritorno.

“Sarà una questione quotidiana: cerca di fare tutto il possibile per tornare il prima possibile”, ha detto Harbaugh, che ha tenuto una videoconferenza con i giornalisti in una giornata nevosa nella zona di Baltimora. “Vedremo dove ci porterà.”

Flowers si è infortunato al ginocchio nella vittoria di sabato contro Cleveland, assicurando ai Ravens l’apertura dei playoff in casa. Sabato affronteranno Pittsburgh per iniziare la postseason.

Dopo una forte stagione da rookie nel 2023, Flowers ha fatto un altro passo per diventare il primo wide receiver dei Ravens a guadagnare gli onori del Pro Bowl. Ha ottenuto 74 passaggi per 1.059 yard e quattro touchdown nella stagione regolare 2024.

Anche il collega ricevitore Rashod Bateman ha fatto passi da gigante nella sua quarta stagione NFL, ottenendo 45 passaggi per 756 yard e nove touchdown.

“Lui (è) sempre stato in cima, in cima alla mia lista e alle mie liste”, ha detto Harbaugh. “Penso che sia un grande giocatore, un grande atleta, un grande atleta. Un grande ricevitore largo, che apporta un’abilità straordinaria. Ha giocato ad alto livello tutto l’anno. Ha fatto alcune grandi giocate per noi in quella partita la scorsa settimana. È stato un fattore determinante in quei momenti e ci ha messo in posizione di gol molte volte.”

A parte Flowers e Bateman, i Ravens non hanno molta profondità nella posizione dopo che lo scambio di metà stagione per Diontae Johnson è andato il più male possibile. Ma Baltimora ha due tight end che sono i principali obiettivi di passaggio: Mark Andrews e Isaiah Likely.

I Ravens, guidati dal quarterback Lamar Jackson e dal running back Derrick Henry, divennero la prima squadra nella storia della NFL a passare per almeno 4.000 yard e correre per almeno 3.000 yard.

“Abbiamo molte armi”, ha detto Harbaugh. “Possiamo muovere i ragazzi in modi diversi, organizzarli e tutti possono fare delle giocate.”

Harbaugh ha anche detto che il running back Justice Hill e il guardalinee offensivo Patrick Mekari stanno “andando bene” dopo essere stati limitati dalla malattia lo scorso fine settimana. Hill non ha giocato contro Cleveland e Mekari è stato coinvolto in soli sei scatti.

