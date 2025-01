L’infortunio di Gabriel Jesus “non è buono” secondo quanto riportato dall’ACL – Mikel Arteta dell’Arsenal

Gabriel Jesus ha subito un infortunio al ginocchio durante la sconfitta dell’Arsenal in FA Cup contro il Manchester United. Mike Egerton/PA Immagini tramite Getty Images

Lo ha ammesso l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta Gabriele GesùL’infortunio al ginocchio “non sembra buono”, hanno detto fonti a ESPN, con il club preoccupato che salterà il resto della stagione.

Lo riporta The Athletic martedì che Jesus ha subito uno strappo al legamento crociato anteriore durante la sconfitta ai rigori dell’Arsenal contro il Manchester United.

“Ora ne sappiamo di più. Non sembra affatto buono. Dobbiamo consultare un altro specialista e avremo informazioni migliori questo pomeriggio”, ha detto Arteta in una conferenza stampa prima dello scontro di Premier League tra Arsenal e Tottenham.

Alla domanda se Jesus avesse subito un infortunio al legamento crociato anteriore, Arteta ha detto: “Non voglio confermare nulla finché non avremo il resoconto finale questo pomeriggio. Eravamo molto preoccupati dopo la partita e lo siamo anche oggi”.

L’attaccante dell’Arsenal ha lasciato il campo al 40′ dopo un innocuo incontro con il capitano dello United Bruno Fernandes.

L’infortunio è il ginocchio opposto a quello in cui ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore nel 2022.

Ad Arteta è stato chiesto se l’Arsenal sia ora sotto pressione per firmare un sostituto per Jesus.

“La mia risposta non cambia”, ha detto lo spagnolo. “Stiamo cercando attivamente nel mercato per migliorare la squadra. Lo siamo sempre stati. Non sarebbe troppo ingenuo. Stiamo cercando e provando, quindi vedremo cosa possiamo fare”.

“Quando si recluta un giocatore ci sono tre parti che devono mettersi d’accordo. Il fatto che io ami i miei giocatori non significa che non possiamo pensare a migliorare. Lo facciamo quotidianamente e quando si presenta il mercato dobbiamo assicurarci di avere le migliori risorse e capacità affinché possano competere nel modo in cui vogliamo.”

Jesus è tornato in forma solo di recente, segnando i suoi primi gol della stagione in campionato quando ha segnato una doppietta contro il Crystal Palace a dicembre e un’altra nella vittoria sul Brentford il giorno di Capodanno.

Il mese scorso ha anche segnato una tripletta contro il Palace nei quarti di finale della Coppa di Lega.

È l’ultimo infortunio a lungo termine tra i titolari dell’Arsenal Bukayo Saka (paralizzare), Takehiro Tomiyasu (ginocchio) a Ben Bianco (ginocchio) tutti sono rimasti in disparte per lunghi periodi.

Ethan Nwaneri E Riccardo Calafiori out anche loro, entrambi accusati di infortuni muscolari.

Riguardo l’infortunio di Calafiori, Arteta ha detto: “Il suo caso non è un granché. Abbiamo bisogno di un altro giorno o due, le prossime 24 ore diventeranno davvero importanti. Avremo più intesa questo pomeriggio”.

