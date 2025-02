L’insider invia avvertimento dei Lakers dopo Luka Doncic -Debut

I fan di Los Angeles Lakers hanno finalmente assistito a ciò che molte persone sembravano impossibili: Luka Doncic e LeBron James hanno condiviso il campo come compagni di squadra.

Da Doncic ha debuttato in Lakers in Crypto.com Arena dopo il fantastico commercio di Dallas Mavericks, l’atmosfera si è rotta con le aspettative.

Gli scettici si sono chiesti se le superstar a due palline potessero esistere efficacemente nel sistema dei Lakers.

I loro stili di gioco simili hanno innescato il dibattito tra gli analisti di basket, ma il gioco contro lo Utah Jazz, sebbene non il test più severo, ha offerto un assaggio di ciò che potrebbe essere.

La chimica naturale del duo era evidente dalla punta di apertura, suggerendo che le audaci caratteristiche dei Lakers potevano pagare magnificamente.

I numeri del loro primo gioco hanno parlato insieme vincolanti.

Secondo Evan Sider di Forbes, l’efficienza offensiva dei Lakers ha raggiunto altezze sbalorditive mentre James e Doncic condividevano il pavimento e generavano 139 punti all’anno. 100 oggetti.

Per dirla in prospettiva, la NBA di Cleveland Cavalier conduce con una valutazione offensiva di 121,8 punti all’anno. 100 oggetti.

“Una volta che hanno capito come suonare l’uno con l’altro, guardare fuori”, ha scritto Sidery su X.

