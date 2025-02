L’insider rivela l’estensione del contratto che è probabile che lo Chase di Yes’marr

Cincinnati Bengals ha grandi decisioni per prendere questa stagione sui contratti di Ja’marr Chase e Tee Higgins, le loro due armi principali in ampia posizione destinataria.

Chase ha un anno sul suo contratto attuale, mentre Higgins è destinato a diventare un agente libero il prossimo mese quando inizia il nuovo anno della NFL.

Molti ritengono che Higgins sia buono come sparito, ma Chase rimarrà quasi certamente a Cincinnati, e Fox Sports NFL Insider Jordan Schultz ritiene che Chase non accetterà alcun contratto che gli pagherà meno di $ 40 milioni all’anno.

Non vedo sì’marr Chase accetta un appuntamento per un valore inferiore a $ 40 milioni all’anno … Questo è lo svantaggio di #Bengals Non farlo l’anno scorso. https://t.co/mic1u9jlvp – Jordan Schultz (@schultz_report) 20 febbraio 2025

Chase ha cercato un’estensione che risale alla scorsa stagione e ha messo in scena una squadra sotto il campo di allenamento la scorsa estate sperando di averne una.

Ha avuto una stagione unica in cui ha guidato la NFL con 127 ricevimenti, 1.708 yard di ricezione e 17 ricevendo touchdown e ha vinto la sua quarta selezione di Pro Bowl in così tante stagioni in campionato.

All’età di 24 anni, può ancora avere spazio per il miglioramento.

Sfortunatamente, la produzione produttiva di Chase non ha comportato il successo della squadra in questa stagione, ha iniziato 0-3 e, nonostante si abbinino al tratto, hanno vinto solo nove partite e hanno perso i playoff per il secondo anno anche.

Solo tre anni fa sono diventati l’ultima squadra a sconfiggere i capi di Kansas City in AFC giocando e perduti nel Super Bowl a Los Angeles Rams.

Affinché possano riprendere quel tipo di successo, non solo devono essere firmati per un contratto ragionevole, ma soddisfano anche alcuni dei loro elenchi di bisogni, specialmente in difesa.

