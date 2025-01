L’Inter Miami, guidata da Lionel Messi, annuncia un tour preseason di cinque partite e quattro paesi

Lionel Messi parteciperà a un nuovo tour pre-campionato con l’Inter Miami, un viaggio di cinque partite che vedrà i vincitori in carica dell’MLS Supporters’ Shield giocare in quattro paesi diversi durante la stagione 2025.

Venerdì sono state annunciate tre partite in Sud e Centro America. L’Inter Miami apre questo ciclo con la partita contro i campioni peruviani del Club Universitario de Deportes a Lima il 29 gennaio.

Da lì, il club si recherà a Panama City per affrontare lo Sporting San Miguelito il 2 febbraio, quindi si recherà a San Pedro Sula, in Honduras, per una partita contro il Club Deportivo Olimpia l’8 febbraio.

La prima e l’ultima partita di preseason erano già note: l’Inter Miami affronterà la potenza messicana Club America a Las Vegas il 18 gennaio e chiuderà lo spettacolo a Tampa, in Florida, contro i rivali della MLS Orlando City il 14. Febbraio.

“Siamo molto entusiasti di svelare cinque partite contro avversari nazionali e internazionali nelle Americhe che ci prepareranno per l’attesissimo 2025”, ha affermato il direttore delle operazioni calcistiche dell’Inter Miami Raul Sanllehi. “Queste partite ci metteranno nella migliore posizione possibile prima di una stagione senza precedenti nelle varie competizioni che giocheremo quest’anno: la Coppa del Mondo per club FIFA, la Coppa dei Campioni CONCACAF, la Coppa delle Leghe e la MLS”.

Con 34 partite della MLS della stagione regolare, cinque partite di preseason e tre tornei di coppa, l’Inter Miami potrebbe facilmente superare le 50 partite in questa stagione – e probabilmente giocarne ancora di più. E questo non conta nemmeno le partite internazionali di Messi e probabilmente di tanti altri giocatori dell’Inter Miami.

Il tour pre-campionato di quest’anno non è così ambizioso come quello programmato dall’Inter Miami lo scorso anno, con partite programmate a Dallas, El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong e Giappone. Gran parte del viaggio non è andato come previsto: la partita Messi-Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita non si è svolta perché Ronaldo era indisponibile per infortunio, e i tifosi in Asia si sono risentiti per che Messi abbia saltato una partita e giocato con parsimonia nell’altra. Sono stati addirittura emessi alcuni rimborsi per placare i possessori del biglietto delusi, alcuni dei quali hanno speso più di $ 600 sperando di vedere Messi giocare.

Sabato inizierà con la preparazione fisica il ritiro dell’Inter Miami. Lunedì i primi allenamenti con il nuovo allenatore Javier Mascherano.

Rapporto dell’Associated Press.

