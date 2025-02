L’Inter Miami termina la preseason imbattuta dopo il sorteggio di Orlando City

L’Inter Miami ha chiuso la pre-stagione 2025 con 2-2 controlla contro Orlando City allo stadio Raymond James di fronte alla folla 42 017 a Tampa in Florida,

La squadra ha vinto le prime quattro partite di preseason prima di disegnare la quinta e ultima partita di venerdì sera.

Orlando City ha aperto il punteggio all’inizio del primo tempo dopo Martin Raggiunse la parte posteriore della rete con un colpo del piede sinistro nell’angolo opposto. Ma gli aironi hanno risposto rapidamente, come una nuova firma Tadeo Allende associato a Luis Suárez Se vuoi guadagnare un pareggio solo sette minuti dopo.

Lionel Messi ha giocato 75 minuti nell’ultima partita Inter Miami prima del debutto Concacaf Champions Cup la prossima settimana. Immagini Nathan Ray Seebeck-Immagn

Sebbene gli aironi abbiano chiuso la metà degli otto colpi, entrambe le squadre si sono dirette per un pareggio per 1-1.

Il secondo 45 ha visto Orlando City ha riacquistato il comando dopo un errore difensivo David Martinez ha ispirato un ossigeno a prendere una palla e unirsi a un compagno di squadra Ramiro Enrique Per il secondo gol della squadra notturna.

Pochi secondi prima dell’ultimo fischio, Fafà Picault Ha segnato la seconda notte della squadra per evitare la perdita.

Lionel Messi E Suarez ha guidato l’attacco alla maggior parte della partita prima che venisse sostituita al 75 ° minuto. Entrambi, accanto a Sergio Busquets E Album jordiCi si aspettava che vedesse l’ora in campo dopo che il capo allenatore Javier Mascherano ha ammesso all’inizio di questa settimana che tutti i giocatori vogliono apparire in preparazione per la stagione.

Nuove firme Tablasco Segovia Ha guadagnato il suo debutto, ha iniziato la partita e ha giocato 65 minuti prima della sostituzione di FAFA Picault.

L’Inter Miami lancerà ufficialmente una campagna del 2025 il 18 febbraio, viaggiando per affrontare la città sportiva di Kansas City a Mercy Park per la prima fase di Concacaf Masters.

Volanky affronterà quindi una svolta rapida perché la squadra ospita il New York City FC 22.