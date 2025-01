L’intervista dei Jets con 1 allenatore del college è arrivata “all’improvviso”

I New York Jets hanno un roster di talento, ma dopo essere andati 5-12 in questa stagione, hanno molto lavoro da fare se vogliono essere almeno una squadra di playoff la prossima stagione.

Il loro primo ordine del giorno è assumere un capo allenatore dopo aver licenziato Robert Saleh durante la stagione, e negli ultimi giorni si sono svolte interviste.

Secondo quanto riferito, la ricerca include un candidato inaspettato.

“I Jets hanno completato l’intervista dell’HC con l’allenatore del Maryland Mike Locksley. Questa è arrivata all’improvviso. Locksley è 32-36 nel Maryland, incluso 3-0 nelle bocce”, ha scritto Rich Cimini di ESPN su X .

Locksley è l’allenatore capo del Maryland dalla stagione 2019 dopo anni come assistente a vario titolo in varie scuole e, sebbene non abbia avuto molto successo con i Terrapins, il programma ha vinto tre partite di bowl consecutive.

Ha giocato difensivo alla Towson State University (ora Towson University) ed è diventato l’allenatore dei difensori e delle squadre speciali della scuola nel 1992.

I Jets non arrivano ai playoff dalla stagione 2010, regalando loro la più lunga siccità di playoff attiva della NFL, e con il futuro del quarterback Aaron Rodgers che sembra molto oscuro, tornare alla postseason non sarà facile.

