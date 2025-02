Lionel Messi adquire um impressionante para Inter Miami, deixa a Internet admirável – assista

Lionel Messi deu de ombros, de ombros para zero temperaturas para marcar o único gol quando a Inter Miami derrotou o Sporting Kansas City por 1 a 0 em sua disputa Concacaf Cup Copa na quarta-feira. Messi chegou aos 56 minutos nos filhos de Mercy Park, mostrando grandes habilidades individuais, depois dirigiu no tiro ao lado do goleiro John Pulskamp. A vitória dá um objetivo valioso quando eles tentam garantir sua transição para os últimos 16 na segunda terça -feira na Flórida. A partida de quarta -feira em Kansas City foi adiada 24 horas depois que a tempestade do Ártico caiu alguns centímetros de neve na região, enquanto enviava uma temperatura caindo para as quedas mais próximas.

Apesar da mudança no cronograma, não houve dissolução das condições de congelamento, com a temperatura no início para cair para menos de 17 graus Celsius (um estágio de Fahrenheit).

Os direitos de Messi nos dão uma vantagempic.twitter.com/0gqsn7jjo2 – Inter Miami CF (@Intermiamicf) 20 de fevereiro de 2025

O supergim argentino de Messi e seus colegas de equipe começaram o campo em luvas e aquecedores de pescoço, com vários jogadores em ambos os times usando leggings de comprimento completo para combater o frio.

A cidade de Kansas terminou perto do pé da conferência de futebol da Major League na última temporada, vencendo apenas oito dos 34 partidas na temporada regular em frente a Miami, que estava no topo da Conferência Leste com um recorde de 74 pontos depois de vencer 22 partidas .

A vantagem técnica de Miami foi visível por longos períodos do primeiro tempo, Luis Suarez estava se aproximando da abertura da pontuação no oitavo minuto com um tiro, que só estava de largura.

Suarez se aproximou novamente após 35 minutos, e seu chute na beira da área foi assobiado apenas um amplo post.

O avanço de Miami finalmente ocorreu no início do segundo tempo.

Um ex -colega de Barcelona Messi, Sergio Busquets, deu o passe cruzado para a área que encontrou o craque argentino.

O Supergivid de 37 anos controlou a bola no peito, antes que o grande toque fosse amplamente aceito pelo ajudante Kansas City Erika Thommy, criando um espaço para um tiro baixo em um gol em um canto distante.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente no canal assinado).