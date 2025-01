Lionel Messi dá dicas sutis sobre jogar na Copa do Mundo FIFA de 2026

A Argentina é a atual campeã mundial.

Lionel Messi, capitão da Argentina, deu a entender que jogará a Copa do Mundo de 2026 depois que o Inter Miami derrotou o Club América em um amistoso no início de 2025.

Dado que Messi terá 39 anos quando a Albiceleste tentar defender o título, tem havido preocupações sobre a sua capacidade de jogar na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Mas após o primeiro amistoso dos Herons em 2025, o craque do Inter Miami deu uma dica subliminar sobre sua participação na competição.

Os campeões do escudo de torcedores da Major League Soccer de 2024 venceram a partida por 3 a 2 nos pênaltis, depois que Messi marcou no empate de 2 a 2 com o Club América no tempo regulamentar.

Em declarações ao TN após a partida, Messi disse: “Temos feito pré-temporada, temos poucos treinos. Portanto, isso nos ajuda a continuar crescendo com um novo treinador e a continuar melhorando.” Questionado se jogará a Copa do Mundo de 2026, Messi acrescentou: “Estou começando o ano, estou começando com muito entusiasmo, com muita vontade. Espero poder começar a me sentir bem e começar com uma boa pré-temporada, somando minutos para estar na melhor forma quando chegarem os jogos oficiais.”

Lionel Messi apareceu para fazer um gesto aos torcedores do Club América de que a Argentina tem três Copas do Mundo em comparação com o 0 do México depois de marcar pelo Inter Miami 👀🇦🇷 pic.twitter.com/DMV3geBiNa -ESPN FC (@ESPNFC) 19 de janeiro de 2025

Quando o Inter Miami enfrentar a difícil tarefa de enfrentar alguns dos melhores times do mundo na Copa do Mundo de Clubes de 2025, que será realizada nos Estados Unidos ainda este ano, eles contarão com Messi para se manter saudável e atingir seu potencial máximo. . Os Garças estão incluídos no Grupo A ao lado de Palmeiras, Porto e Al Ahly.

Messi também está em negociações com o clube para prorrogar seu contrato por mais um ano, já que seu contrato atual com o Inter Miami expira no final deste ano.

Quando Lionel Messi retornará à ação?

Com a equipe de Javier Mascherano enfrentando o Universitario em mais um amistoso no dia 29 de janeiro, Messi deve retornar à ação pelo Inter Miami. No dia 22 de fevereiro, Miami enfrentará o New York City FC na partida de abertura da temporada 2025 da Major League Soccer.

