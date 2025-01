Lionel Messi e Argentina farão dois amistosos na Índia, datas confirmadas

Esta é a segunda vez que Lionel Messi visita a Índia com a seleção argentina de futebol.

Rumores circulam desde o ano passado sobre a potencial chegada de Lionel Messi à Índia em 2025. O Ministro dos Esportes de Kerala, V Abdurahiman, afirmou em várias ocasiões que estavam finalizando as coisas com a Federação Argentina de Futebol e agora temos a confirmação oficial.

A Argentina, campeã da Copa do Mundo FIFA de 2022, confirmou que virá à Índia ainda este ano. As datas de chegada já foram decididas e a seleção junto com seu capitão, Lionel Messi, permanecerão na Índia por oito dias.

Quando Argentina e Lionel Messi virão para Kerala, na Índia?

As datas para a chegada da seleção argentina de futebol a solo indiano já foram decididas. A Albiceleste pisará em Kochi no dia 25 de outubro de 2025 e permanecerá no estado por uma semana inteira antes de partir no dia 2 de novembro de 2025.

O ministro dos esportes de Kerala, Abdurahiman, também confirmou o mesmo. Ele disse em evento em Kozhikode: “Durante sete dias, de 25 de outubro a 2 de novembro, Messi estará em Kerala. Além do amistoso, ele ficará vinte minutos em público durante o dia para ver todo mundo.”

A Federação Argentina de Futebol juntou-se a este anúncio dizendo que disputará dois amistosos internacionais em sua próxima visita à Índia. No entanto, ainda não foi decidido quem enfrentará em Kerala.

Esta será a segunda visita de Lionel Messi à Índia!

A seleção argentina de futebol e Lionel Messi já visitaram a Índia uma vez. A Albiceleste enfrentou a Venezuela no Estádio Salt Lake, em Calcutá, enquanto os torcedores lotavam o aeroporto, as ruas e o estádio para ver seus ícones do futebol.

A Argentina colocou em campo um onze inicial forte que incluía jogadores como Gonzalo Higuaín e Ángel Di María, além de Messi. Nicolás Otamendi marcou o gol decisivo diante de 70 mil espectadores na vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela naquela noite em Calcutá.

A Argentina jogará com sua seleção principal?

A Federação Argentina de Futebol confirmou que estará na Índia entre 25 de outubro e 2 de novembro de 2025. Embora tenham mencionado especificamente que Lionel Messi virá para a Índia, não há notícias sobre os outros jogadores.

De acordo com o calendário da FIFA, os intervalos internacionais deste ano ocorrem entre 6 a 14 de outubro de 2025 e 10 a 18 de novembro de 2025. Portanto, a visita da Argentina fica fora desses intervalos internacionais, onde os clubes não podem agendar jogos oficiais de futebol.

A maioria dos jogadores da seleção argentina ocupa atualmente as primeiras posições nas cinco principais ligas europeias. Portanto, parece improvável que estes jogadores sejam dispensados ​​pelos seus respectivos clubes fora da pausa internacional no meio da temporada de futebol.

Quais jogadores argentinos você acha que virão a Kerala junto com Lionel Messi em outubro? Deixe-nos saber a sua opinião…

