Lionel Messi e Magic Johnson entre os 19 que receberão a Medalha Presidencial da Liberdade do presidente Joe Biden

Depois de uma temporada em que Lionel Messi conquistou o Supporter’s Shield, estabeleceu o recorde de mais pontos em uma temporada com o Inter Miami e também ganhou o prêmio de MVP da MLS, sua lista de elogios está prestes a crescer. O presidente Joe Biden entregará a Medalha Presidencial da Liberdade a Lionel Messi junto com outras 18 pessoas “que fizeram da América um lugar melhor”.

A Medalha Presidencial da Liberdade é a maior honraria que pode ser concedida a um civil. Junto com Messi, Hillary Clinton, Magic Johnson, Bono, Michael J. Fox, José Andrés, Tom Gill, Jane Goodall, Ralph Lauren, William Nye, George Soros, George Stevens Jr., Anna Wintour, David Rubenstein e Denzel Washington receberão . o prêmio. Também será concedido postumamente a Fannie Lou Hamer, Ashton Carter, George W. Romney e Robert F. Kennedy.

Messi, Embaixador da Boa Vontade do UNICEF, apoia programas de saúde e educação através da Fundação Leo Messi. Messi já é o jogador masculino mais condecorado da história do futebol, com 45 troféus de times em seu nome. Ao ajudar a levar o Inter Miami ao seu primeiro troféu na história do clube, Messi elevou o futebol nos Estados Unidos desde sua chegada. O argentino vem de uma temporada em que marcou 20 gols e assistiu mais 16 em apenas 19 jogos.

Os prêmios serão entregues no sábado em cerimônia na Casa Branca.