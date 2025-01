Lionel Messi, il Miami torna ad allenarsi con Javier Mascherano

Lunedì l’Inter Miami ha svolto il secondo allenamento della stagione 2025 Lionel Messi attualmente e sotto la guida del nuovo allenatore Javier Mascherano lunedì a Ft. Lauderdale, dando ai giocatori un assaggio di ciò che accadrà con la nuova gestione.

I giocatori sono stati sottoposti alle visite mediche l’11 gennaio prima di presentarsi ufficialmente per l’allenamento il 13 gennaio.

“Abbiamo iniziato i test sabato e da ieri abbiamo iniziato ad allenarci con la squadra. Le sensazioni sono molto buone”, ha detto. “Siamo contenti di come sono tornati dalle vacanze. Sappiamo che non è facile essere così a lungo, inoltre ognuno può fare il suo lavoro specifico. Quando ti reinserisci e fai lavori di gruppo, sono tornati molto bene dalle vacanze e quello ci ha permesso di pretendere qualcosa in più sin dal primo giorno, quindi siamo molto contenti.”

Suggerimenti dell’editore

1 Correlato

Mascherano e il suo staff tecnico cercheranno di rimettere in forma la squadra per il tour pre-campionato del Nord, Sud e Centro America.

“Sono molto tranquillo. È ovvio che mi piace lavorare con intensità in allenamento”, ha detto Mascherano. “Mi piace che le mie squadre giochino con intensità e coraggio, ma sappiamo cosa stiamo iniziando adesso e dobbiamo mantenere la calma per essere contenti dei ragazzi. Stanno lavorando duro e stanno lavorando davvero bene, quindi stiamo andando avanti. ” “

Anche se la squadra è unita solo da pochi giorni, Yannick Bright ammette che la squadra potrebbe già sentire l’impatto della leadership di Mascherano.

“È un allenatore esperto ed è ovviamente stato un giocatore esperto, sa cosa sta facendo, ha giocato sotto le migliori luci e nelle migliori partite possibili. Conosce sicuramente il calcio, sono entusiasta di iniziare a lavorare e imparare”, ha detto Bright. . “Ho visto lampi di intensità qua e là in pratica, ma mi piace. Questo è ciò che faccio, voglio abbracciarlo e imparare.”

L’Inter Miami non sarà al completo per la prima amichevole contro il Club América il 18 gennaio a Las Vegas, Nevada, in qualità di portiere. Drake Callender e un centrocampista Beniamino Cremaschi unirti alla squadra nazionale maschile degli Stati Uniti per il ritiro a gennaio.

L’USMNT attualmente si allena presso le strutture dell’Inter Miami a Ft. Lauderdale, offrendo ai connazionali argentini Messi, Mascherano e all’allenatore dell’USMNT Mauricio Pochettino la possibilità di incontrarsi.