Lionel Messi jogará hoje à noite para o Inter Miami vs Sporting KC na Copa dos Campeões da CONCACAF?

O jogo já foi adiado um dia

A Inter Miami se concentrará no que parece ser uma campanha significativa, começando com a Copa dos Campeões, agora que a pré -temporada terminou.

Depois de vencer dois de seus três jogos este mês, incluindo um empate por 2-2 contra o Orlando City na sexta-feira, a equipe de Javier Mascherano acabou invicta na pré-temporada.

Miami perdeu para Monterrey nas quartas de final deste torneio no ano passado (5-2 juntos), então essa será sua segunda aparição consecutiva.

Este será apenas seu terceiro confronto competitivo com o Sporting; No ano passado, a Inter Miami os derrotou por 3-2 em seus dois jogos, incluindo um que ocorreu no estádio Arrowhead em frente a mais de 70.000 fãs.

Lionel Messi jogará no jogo de sua carreira amanhã. … pic.twitter.com/CEFK1QMQ05 – Sport da puséssura (@PubitySport) 18 de fevereiro de 2025

No entanto, os fãs esperarão para ver Lionel Messi jogando o jogo depois de ser relatado que ele não participaria do jogo devido ao clima frio extremo.

Devido ao clima desfavorável em Kansas City, a organização esportiva adiou a reunião da Copa da Concacaf entre Miami e o Sporting Kansas City por 24 horas, e agora acontecerá hoje.

Lionel Messi tocará esta noite?

O gerente da Inter Miami, Mascherano, deixou claro que Lionel Messi participará da partida contra o Sporting KC sob qualquer circunstância antes da CONCACAF confirmar o adiamento do jogo. Independentemente do clima, a estratégia da Inter Miami permanecerá a mesma.

“A disponibilidade de Messi é 100% e posso garantir que Leo tocará”, disse ele. “A realidade é que o alinhamento e o plano não vão mudar muito, ou seja, a realidade é que tentaremos ser protagonistas e tentar seguir a mesma linha que demonstramos durante a pré -temporada. Claramente, o fator climático, especialmente se houver neve, pode danificar ou condicionar os fatos do nosso jogo, mas obviamente esperamos alcançar um bom resultado que nos coloque na estrada para os playoffs.

