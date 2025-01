Lionel Messi marca pelo Inter Miami na vitória da pré-temporada

Lionel Messi marcou o placar no sábado, quando o Inter Miami iniciou sua pré-temporada com uma vitória nos pênaltis sobre o Club America do México, em Las Vegas. O astro argentino Messi acertou um cruzamento de Luis Suarez à queima-roupa aos 34 minutos para empatar para o time da Major League Soccer, depois que o América havia assumido a liderança por meio de Henry Martin momentos antes. Israel Reyes colocou o América de volta na liderança aos 52 minutos no Allegiant Stadium para fazer o 2-1.

O novo técnico do Miami, Javier Mascherano, expulsou Messi aos 66 minutos, após uma série de mudanças no segundo tempo.

O América parecia prestes a vencer, mas Tomas Aviles marcou o empate aos dois minutos dos acréscimos, após um escanteio brilhante de Julian Gressel.

Isso levou a um tiroteio, com o Miami vencendo por 3 a 2 em morte súbita.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)