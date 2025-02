Lionel Messi riprende dove è partito prima dell’apertura della stagione 2025 ml

Doug McIntyre Calcio

Il giocatore più prezioso di MLS Lionel Messi è iniziato mercoledì tra la stagione del 2025 di Miami e ha segnato l’unico gol di Frigid Kansas City, con i loro stalker hanno vinto il loro KC sportivo nella loro Coppa Coppa CONCACAF a casa e in casa, goal totali. -Wins -Series.

La finitura clinica di Lionel Mess aiuta l’Inter Miami a prendere 1-0 in vantaggio sullo sportivo Kansas City

Tre giorni prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione degli Stati Uniti e della Canadian League, Messi ha rubato la mostra nella prima partita competitiva per entrambe le squadre quest’anno. Messi, che ha aiutato Miami a stabilire un nuovo punteggio della stagione regolare nel 2024 segnando 20 gol in sole 19 esibizioni, ha rotto il pareggio in 56 minuti.

La partita, che ha ritardato 24 ore, pericolosamente a causa del freddo clima invernale, è stata ancora giocata a temperature ben al di sotto del segno di congelamento. Nel calcio d’inizio, il termometro legge 5 gradi Fahrenheit.

Nonostante le speculazioni, il vincitore della Coppa del Mondo argentino di 37 anni potrebbe sedersi a causa delle circostanze del gioco, Messi e il suo ex compagno di squadra del Barcellona, ​​Sergio Busquets, hanno giocato tutti i 90 minuti. L’allenatore Javier Mascherano ha sottratto il 38enne Luis Suárez poco prima dell’ultimo fischio.

Un altro alunni del Barça Jordi Alba ha lasciato la partita a causa di un infortunio minore, così come l’inizio del portiere Drake Calendar.

Miami ospita sabato il concorrente della Eastern Conference presso l’apertura MLS di New York City. Haikara accoglie SKC al secondo piede della decisiva Coppa dei campioni tre giorni dopo, il 25 febbraio al Chase Stadium di Fort Lauderdale.

Doug McIntyre è uno scrittore di calcio sportivo Fox che è stato coperto Stati Uniti Squadre nazionali maschili e femminili nei Mondiali FIFA in cinque continenti. Strappalo da @BydougmCintyre .

