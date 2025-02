Lionel Messi tocará hoje à noite para o Inter Miami vs Sporting San Miguelito em um confronto amigável?

Messi marcou um gol total nos últimos dois jogos de pré -temporada.

Hoje à noite, a Inter Miami continuará sua turnê na pré -temporada jogando Sporting San Miguelito em um amistoso no Estádio Rommel Fernández, no Panamá.

Os dois primeiros jogos de pré -temporada para a equipe de Javier Mascherano acabaram em sorteios com a Sports University e o Club America. No entanto, eles conseguiram prevalecer em sanções em ambos.

Com Luis Suárez e Lionel Messi liderando o ataque, parece que Mascherano pretende usar 4-4-2. Depois de renunciar a dois gols contra o Club America, ele ficará satisfeito com a folha limpa, mas decepcionou que a equipe não tenha marcado contra a Universidade de Esportes.

A Inter Miami terá que trabalhar em sua defesa vulnerável, uma vez que eles concederam regularmente objetivos facilmente. Eles tiveram a sorte de não deixar um objetivo devido às possibilidades desnecessárias da Universidade de Esportes que forçaram as sanções.

O Inter Miami de Lionel Messi joga futebol divertido. O argentino também foi recebido com fortes aplausos no último jogo, continuando a influenciar uma grande multidão em cada jogo.

Lionel Messi tocará esta noite?

Messi deve estar novamente no alinhamento inicial quando o Inter Miami joga com o esporte San Miguelito do Panamá em um jogo de pré -temporada amigável. O ex -jogador do Barcelona abriu seu primeiro jogo de pré -temporada com um gol, mas não conseguiu encontrar o pano de fundo da rede na próxima.

No entanto, sua presença no campo é o que importa. Ele ainda é o jogador mais influente do jogo e mais uma vez estará pronto para levar seu time a uma terceira vitória na pré -temporada.

A Inter Miami prevaleceu nos jogos anteriores através de chutes no local. Foi a segunda vez que eles tiveram que vencer o jogo com pênaltis. Com Miami, mais uma vez, eles enfrentam uma equipe sul -americana, certamente será um desafio difícil para os homens de Mascherano, já que esperam terminar sua pré -temporada sem devassidão e logo a preparação de sua nova temporada de MLS começará.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.