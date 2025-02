Lionel Messi Uplikley jogará na partida da Inter Miami contra o Sporting KC em CONCACAF: Relatório

O jogo será jogado em temperatura fria.

Segundo os relatos, Lionel Messi ‘poderia omitir o próximo jogo de Inter Miami contra o Sporting Kansas City.

Com temperaturas tão baixas quanto -15 ° C (5º F), a partida da Concacaf Champions Cop está programada para terça -feira à noite e prevê -se que é jogado em circunstâncias muito frias.

Para piorar as coisas, o frio do vento poderia fazer a temperatura cair para um absurdo -24 ° C (-12 ° F). O jornalista de Franco Panizo afirma que o vencedor de oito tempo de Ballon d’Or não está realmente empolgado com a competição nessas circunstâncias.

No entanto, ele ainda tem a oportunidade de estar no alinhamento inicial. Segundo relatos, a Inter Miami considerou mudar o jogo para um local mais quente ou adiá -lo.

A marca anterior para o jogo mais frio da história do MLS poderia quebrar se o jogo continuar conforme programado. O registro atual é -7 ° C (18 ° F) de um confronto entre as Timbers de Portland e o Colorado Rapids em 2019.

Não é ideal jogar nesse tipo de clima, muito menos para as pessoas que se sentem lá. Parece um cenário em que você não gostaria de colocar em risco a saúde de Messi, especialmente quando há uma probabilidade significativa de neve. No entanto, todos os sinais preliminares sugerem que o jogo provavelmente ocorrerá.

O desempenho de 75 minutos de Messi em uma partida de pré -temporada contra o Orlando City na sexta -feira, quatro dias antes da partida da CONCACAF, levanta uma segunda preocupação com seu intervalo, já que o atacante jogou em todos os jogos da pré -temporada e terá que fazer uma pausa para se recuperar para se recuperar para a nova temporada.

Finalmente, não está claro se Miami precisa de Messi para jogar neste jogo se o intervalo curto não for suficiente. Nas duas reuniões anteriores entre essas equipes, a Inter Miami prevaleceu, embora Messi não estivesse lá.

A garça não sofreu nenhuma derrota em todos os jogos da pré -temporada e, após a partida da CONCACAF, eles começarão sua nova temporada, enfrentando a cidade de Nova York no novo jogo de campanha.

