Lions HC Dan Campbell: Ford Field è il gioco più “rumoroso” dei comandanti dello stadio

Jayden Daniels e i Washington Commanders (12-5) stanno andando alla grande dopo aver ottenuto la prima vittoria nei playoff della franchigia in 19 anni la scorsa settimana, ma ora affrontano i Detroit Lions n. 1 (15-2) al Ford Field nel round di divisione di sabato sera (20:00 ET su FOX e sull’app FOX Sports).

Agli occhi dell’allenatore dei Lions Dan Campbell, i Commanders non giocano solo contro gli avversari: giocano anche contro i tifosi degli avversari.

“Puoi trovarti in ambienti rumorosi: il nostro è il più rumoroso di tutto l’anno.” ha detto Campbell Sulla missione di Washington di affrontare la difesa di Detroit questa settimana, secondo Pro Football Talk. “Come li influenza? Ne basta uno perché qualcosa vada storto e metta fine alla serie di vittorie consecutive o succeda qualcosa. Questo è tutto quello che stai cercando. Questo è quello che speri.

“Quindi sono contento che siamo a casa. Non vedo l’ora di sentire quella folla, sappiamo che sono dietro di noi e sarà elettrizzante.”

Detroit è 7-2 in casa in questa stagione, con le sue due sconfitte arrivate contro i Tampa Bay Buccaneers – che hanno perso in casa contro Washington nel round wild card la scorsa settimana – e i Buffalo Bills (13-4). La scorsa stagione, i Lions sono andati 6-3 in casa nella stagione regolare e poi hanno vinto partite consecutive di playoff sul campo di casa.

Washington, d’altra parte, è andata 5-3 nella stagione regolare 2024, con sconfitte arrivate contro Buccaneers, Baltimore Ravens e Philadelphia Eagles, che hanno tutti raggiunto i playoff.

Cosa significherebbe per Jayden Daniels una vittoria nel turno di divisione dei Commanders contro i Lions

La difesa di Detroit è stata un disastro, lottando contro numerosi infortuni durante la stagione, tra cui Aidan Hutchinson, Alex Anzalone, Ifeatu Melifonwu e Carlton Davis; i Lions hanno rinunciato a 244,0 yard di passaggio (30esimo NFL), 98,4 yard di corsa (quinto), 342,4 yard totali (20esimo) e 20,1 punti (settimo) a partita.

Washington, d’altra parte, ha vantato uno dei reati più elettrizzanti della NFL, con una media di 215,6 yard di passaggio (17°), 154,1 yard di corsa (terzo), 369,6 yard totali (settimo) e 28,5 punti (quinto) a partita. stagione. Daniels ha tirato per 3.568 yard e 25 touchdown e ha registrato un passer rating di 100,1, ma ha anche guidato i Commanders con 891 yard di corsa.

La scorsa settimana, i Commanders hanno battuto i Buccaneers con un gol all’ultimo secondo di Zane Gonzalez. Prima del calcio d’inizio, Daniels ha totalizzato 268 yard di passaggio, 36 yard di corsa, due touchdown di passaggio, zero intercettazioni e un passer rating di 110,2 completando il 68,6% dei suoi passaggi (24 su 35). Il ricevitore largo Terry McLaurin ha guidato i ricevitori di Washington con sette ricezioni per 89 yard e un touchdown, mentre il linebacker Bobby Wagner ha guidato la difesa di Washington con otto contrasti combinati (cinque in solitario) e mezzo licenziamento.

Il vincitore di questa partita di divisione affronterà il vincitore degli Eagles e dei Los Angeles Rams nell’NFC Championship Game.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata!

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Lega nazionale di calcio Leoni di Detroit comandanti di Washington