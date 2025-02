Lions QB Jared Goff vence as honras ofensivas do MVP dos Jogos Pro Bowl na vitória da NFC 76-63 sobre a AFC

NFC North Byron Murphy (à esquerda, Vikings) e Jared Goff (Lions) mostram o troféu vencedor após o jogo de domingo. (Foto de Mike Ehrmann/Getty Images)

Sim, os jogos do Pro Bowl ainda são uma coisa. Então alguém teve que vencer o evento.

No domingo, a NFC conquistou uma medida dos direitos de corar com seus colegas da AFC, vencendo os 76-63 All-Star Games quando o marechal de campo de Detroit Lions, Jared Goff, ganhou as honras ofensivas do MVP e do companheiro de equipe do Pro Bowl, Byron Murphy, recebeu honras defensivas.

Goff foi 10 de 11 por 126 jardas e três touchdown e Murphy Passe teve uma sexta seleção.

O chefe da AFC, Peyton Manning, teve piadas para o assunto alegre, que perdeu três anos consecutivos contra seu irmão mais novo Eli.

Demora muito tempo como esta versão do Pro Bowl não é tão divertida quanto costumava ser, principalmente porque não é um jogo de futebol com almofadas. Ele Numerosos lembretes do infame golpe de Shaun Taylor O BRIAN MOORMAN BETR em 2006 fez suas rodadas anuais de redes sociais. E algumas das antigas estrelas jogaram seus dois centavos, incluindo Reggie Wayne que ofereceu esse pouco humor:

As três coisas maiores que os jogadores da NFL estão faltando durante o ProbOwl. 1. Jogando um jogo de futebol real. 2. Esteja no Havaí 3. Seja uma ressaca de Mai Tais e Chickn Leas … meu Deus, esse foi o melhor … #Probewlgames #Nfl – Reggie Wayne (@reggiewayne_17) 2 de fevereiro de 2025

Apesar do escopo da barriga, havia alguns aspectos divertidos. De Resumo da Associated Press ‘ de eventos:

O novato Malik Nabers, do New York Giants, encontrou a área final duas vezes para a NFC, e Justin Jefferson, de Minnesota, também marcou. Jefferson pegou seis passes para 46 jardas. Nabers terminou com cinco recepções por 62 jardas.

Ja’mar Chase de Cincinnati marcou três vezes, incluindo a 45 jardas de Russell Wilson tarde, e Brian Thomas Jr. de Jacksonville acrescentou mais dois para a AFC. Chase comemorou seu terceiro com um revés e depois fez “The Griddy” que seu ex -companheiro de equipe da universidade, Jefferson, ajudou a popularizar.

A NFC começou o dia com uma vantagem de 14-7, depois de seis competições de habilidades no valor de até três pontos toda quinta-feira à noite. A conferência juntou -se ao seu líder ao vencer a “Grande Corrida de Futebol” e dominou uma antiga faixa e afrouxou a competição no domingo.