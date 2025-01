Lions vs Vikings onde assistir: horário de início da NFL, TV, transmissão ao vivo, probabilidades, escolha para o jogo principal da semana 18 NFC North

Não faz muito tempo que o Detroit Lions estava em uma reconstrução admitida, e o Minnesota Vikings estava preso entre candidatos medíocres ao wild card. Nesta temporada, no entanto, os adversários da NFC North têm sido potências totais, entrando na esperada revanche da semana 18 com um recorde combinado de 28-4. É justo que o tão esperado final da temporada regular de domingo seja decisivo, pelo menos antes da pós-temporada: o vencedor leva não apenas o título da divisão, mas também o primeiro lugar em todo o cenário dos playoffs da NFC.

As duas equipes ofereceram um espetáculo de pontuação alta em seu primeiro encontro em 2024, com o Detroit sobrevivendo a uma tentativa de recuperação tardia dos Vikings com uma vitória por 31-29 em Minnesota. Desta vez, Sam Darnold and Co. viajará para Motor City, onde o candidato ultra-agressivo de Dan Campbell pretende fazer sua segunda aparição consecutiva em um jogo do campeonato NFC. É um material absolutamente essencial antes dos playoffs.

Como você pode sintonizar? Quais confrontos são mais fundamentais? E quem está preparado para vencer? Aqui está nossa prévia e previsão de apostas esportivas:

Leões x Vikings onde assistir

Data: Domingo, 5 de janeiro | Tempo: 20h20, horário do leste

Localização: Campo Ford (Detroit)

TV: NBC | Fluxo: fubo (experimente gratuitamente)

Continuar: Aplicativo CBS Sports

Chance: Leões -3, O/U 56 (Consenso da SportsLine)

Chaves do jogo

SATISFAÇÃO



Os Vikings conseguirão iniciar o jogo? Sam Darnold prosperou mesmo sem um ataque dominante ao seu lado, mas isso merece atenção especial depois que o titular Aaron Jones passou os minutos finais da última vitória do Minnesota afastado graças a uma contusão no quadríceps. Se Jones não puder ir, ou pelo menos lidar com uma carga de trabalho completa, Cam Akers estaria na fila para uma carga de trabalho muito maior contra um Lions clube que está em terceiro lugar em todo o campeonato. NFL defendendo a corrida.

Sam Darnold prosperou mesmo sem um ataque dominante ao seu lado, mas isso merece atenção especial depois que o titular Aaron Jones passou os minutos finais da última vitória do Minnesota afastado graças a uma contusão no quadríceps. Se Jones não puder ir, ou pelo menos lidar com uma carga de trabalho completa, Cam Akers estaria na fila para uma carga de trabalho muito maior contra um Lions clube que está em terceiro lugar em todo o campeonato. NFL defendendo a corrida. Os Leões conseguirão manter o sucesso com esta defesa? Detroit está com 14-2 no ano e ostenta o ataque número 1 da NFL, então claramente os Leões foram capazes de superar suas deficiências defensivas até este ponto. Mas apenas um time está desistindo de mais jardas aéreas, e agora os jogadores secundários da Motown, ausentes na cobertura, como Carlton Davis e Ennis Rakestraw Jr., se vingarão com indiscutivelmente o melhor grupo de apanhadores de passes do futebol americano.

Detroit está com 14-2 no ano e ostenta o ataque número 1 da NFL, então claramente os Leões foram capazes de superar suas deficiências defensivas até este ponto. Mas apenas um time está desistindo de mais jardas aéreas, e agora os jogadores secundários da Motown, ausentes na cobertura, como Carlton Davis e Ennis Rakestraw Jr., se vingarão com indiscutivelmente o melhor grupo de apanhadores de passes do futebol americano. Jared Goff manterá o controle da bola? Os Vikings têm um ataque de passe explosivo, mas Detroit tem um ataque mais equilibrado como um todo, chegando com as seis melhores unidades no ar e no solo, mesmo com David Montgomery afastado do running back. Goff, por sua vez, fez 36 touchdowns em apenas 10 escolhas, destacando-se como um armador metódico. Seu conforto poderia ser questionado pelo menos um pouco se o astro direito Penei Sewell não estiver totalmente saudável contra um Vikings “D” que lidera a NFL em takeaways.

Previsão

Os Leões levaram a melhor sobre os Vikings no início da última partida, colocando Darnold e companhia em um buraco que se mostrou grande demais para ser superado. Eles continuam sendo o ataque mais impressionante do futebol, mesmo com Jahmyr Gibbs agora carregando uma carga completa de trabalho na defesa, e a agressividade sem fim de Campbell sempre os torna uma ameaça para iluminar o placar. Não seria surpreendente vê-los derrotar os Vikings em outro tiroteio, desta vez em seu próprio território. Mas Minnesota realmente acertou e permitiu que Darnold divulgasse sem medo, com a defesa de Brian Flores sempre apoiando-o com conclusões oportunas. Este parece ir até o fim, mas a fisicalidade em todos os níveis do Vikings “D”, que também ocupa o oitavo lugar na taxa de pressão do quarterback, pode inclinar este aqui a favor do roxo, rumo ao Super Bowl LIX. Escolher: Vikings 33, Leões 31

Prêmio: RJ White, que tem uma seqüência de 70-39-5 nos jogos do Minnesota Vikings, postou suas melhores apostas para o confronto da semana 18 “Sunday Night Football” entre o Minnesota Vikings e o Detroit Lions. As brancas inclinam-se para o Under, mas em quem ele está apoiando para vencer? Descubra aqui mesmo no SportsLine.