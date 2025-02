Lions WR Jameson Williams non dovrà affrontare la disciplina di NFL sull’arma

Detroit Lions Wideout Jameson Williams non dovrà affrontare la disciplina della NFL per il trasporto di armi senza licenza e il portavoce della lega ha confermato ESPN mercoledì che la questione è chiusa.

Williams, 23 anni, ha evitato accuse penali per un’arma, la polizia ha scoperto durante una sosta di traffico in ottobre. Era un passeggero in un’auto guidata da suo fratello quando la polizia ha tirato suo fratello per superare la velocità. Sono state trovate due armi, una registrata a Williams e una per suo fratello.

Williams non aveva una licenza nascosta sulla pistola per trasportare un’arma in quel momento, ma in seguito la guadagna. Alla fine di novembre, i pubblici ministeri della contea di Wayne (Michigan) hanno rifiutato di accusare Williams.

Williams è stato sospeso due volte per sei partite nelle prime tre stagioni per la rottura del gioco d’azzardo e della droga.

Nel 2024 nel 2024 tirò fuori in 58 catture per 1.001 yard e sette sbarchi. Ha 10 atterraggi in 33 giochi di carriera, perché i Lions lo hanno scelto in totale n. 12 nel design 2022.

I media a livello di campo hanno contribuito a questo rapporto.