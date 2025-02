Lisa Leslie diz que Angel Reese é sua versão 2.0, mas ‘vamos consertar isso’

O atacante de Chicago Sky, Angel Reese, à esquerda, apresentado à lenda de WNBA e Sparks Lisa Leslie em seu podcast “sem desculpas” nesta semana. (Amy Harris, Jordan Strauss / Invision / Associated Press)

Lisa Leslie pago Angel Reese Um dos maiores elogios que um jovem jogador da WNBA poderia receber.

“Eu sinto que você sou eu 2.0”, disse Leslie no episódio desta semana.Anjo sem desculpas” podcast.

Leslie é um dos grandes nomes de toda a WNBA. Um MVP da liga três vezes, passou 12 temporadas com o Moscaslevando -os a Título da WNBA em 2001 e 2002 e foi nomeado MVP final nas duas vezes.

Reese teve um ótimo começo para sua carreira profissional. Ano passado, O para a frente do céu de Chicago Ele terminou em segundo no voto de novato do ano, atrás da estrela da febre de Indiana Caitlin Clarke média de 13,6 pontos e um máximo de 13,1 rebotes por jogo.

No entanto, há uma área em que Leslie sente que Reese poderia usar algumas melhorias e oito vezes mais do que disposto a oferecer sua ajuda.

“O conselho mais importante que tenho para você será como você atira em suas bandejas, aponte.” A estrela da USC Desde o início dos anos 90, ele disse a Reese. “Como vamos consertar isso. Isso é reparável para você.”

Reese fez apenas 42% (136 de 321) de suas tentativas de bandeja na última temporada. Leslie fez 55% de seus tiros debaixo da cesta em sua primeira temporada da WNBA e ainda terminou com uma bandeja profissional média de 64%.

“Apenas a ideia que você deseja melhorar, como eu amo”, disse Leslie. “Para ter suas notícias e ver que você diz: ‘Sim, quero que eu trabalhe comigo, quero que eu me ajude, quero melhorar’, é sobre. O fato de você já ter essa atitude?

“Hurra!” Reese respondeu. “Obrigado!”

As duas mulheres se encontraram pela primeira vez nas quatro finais da 2023 NCAA, onde Reese levou o estado da Louisiana ao seu primeiro título nacional. Reese disse que ouviu de Leslie cerca de um ano depois, quando Reese estava pensando em seu futuro no basquete.

“Lembro que você me ligou e você ficou tipo, ‘Você está pronto para a WNBA”, disse ele Reese, seleção geral número 7 no rascunho de 2024Acrescentando que Leslie disse: “Não importa o que alguém lhe diga, você tocará na WNBA e você terá sucesso. A capacidade acontecerá”.

“Essa confiança sempre me instilou”, disse Reese. “Você não precisava fazer isso … eu não tinha muitos profissionais para admirar ou ter na minha esquina, e você era alguém que sempre foi super especial para mim.”

“Eu quis dizer isso quando liguei para você”, disse Leslie. “Acho que você precisa de vozes reais que o apoiam e dizem: ‘Ei, você será incrível. Eu o vejo'”.

Ela acrescentou: “Eu não sei o que os exploradores estavam olhando. Eu realmente não faço isso. Mas caindo em sete, você sabe, Deus tem um plano e é o que é. Você acabou em Chicago e eu ‘ Estou apenas dizendo, você estava pronto. “

Também no podcast, Leslie teve um grande elogio a USC estrela Juju Watkinso que você tem ajudou a recuperar os Trojans Nos últimos dois anos, assim como Leslie fez isso décadas atrás.

“Essa é a coisa mais difícil de fazer”, disse Leslie, que levou os Trojans para os oito Ell em 1992 e 1994 e foi Chamado Naismith Nacional Mulher do Ano Em 1994. “E estou muito orgulhoso de Juju Watkins por fazer exatamente o mesmo. Não é fácil ir a um programa que está no último lugar ou no último lugar e vem com esse ótimo nome e espere que você desenhe outro Atletas para o que eles levaram muito.

