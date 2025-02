Lista abrangente de Lile e Playstyles

Cada classe oferece uma experiência única

O último jogo de jogos de entretenimento de obsidiana, role do mundo aberto, foi amado e aceito por muitos fãs naquele momento. Apesar de alguns defeitos, o jogo, os elementos de RPG e a exploração são muito divertidos de aproveitar.

Este jogo permite que os jogadores escolham entre três classes diferentes: lutador, Rangers e Magician. Cada classe tem diferentes estilos estratégicos de jogo, habilidades e profundidade. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Lista de nível de classe declarada

Um dos melhores e mais fortes tipos deste jogo é Lutador. Essa classe pode parecer simples no início, mas é surpreendentemente poderosa e adaptável. É ideal para novatos e jogadores experientes devido à sua coleção de habilidades diversas:

Facilidade do jogo inicial: no nível 1, o lutador possui habilidades como recuperação constante e dureza, que simplificam as primeiras fases do jogo.

Power tardio do jogo: no nível 5, o lutador desbloqueia críticas e força devastadoras, bem como a capacidade de chamar um urso no nível 15, o que o torna uma força ofensiva e defensiva formidável.

É então mago e guarda florestal. Pessoalmente, eu diria que o assistente é melhor que o Ranger.

Assistente: Esta classe se destaca na ofensiva, com uma ampla gama de tipos de danos para escolher. No entanto, devido à sua falta de habilidades defensivas inerentes, você terá que confiar significativamente nos esquivados. É uma aula para pessoas que gostam de jogos estratégicos e dama alta, mas devem melhorar a evasão.

Ranger: A classe Ranger é para jogadores que valorizam a precisão. Com habilidades como AIM estável (Nível 1) e AIM (Nível 5), trata -se de pregar essas habilidades a partir da distância. No entanto, aprender esse problema pode ser difícil devido à sua ênfase na precisão. Para melhorar a eficácia, considere uma técnica híbrida que combina o combate corpo a corpo já a distância.

De acordo com o seu estilo de jogo e o que você prefere, você pode escolher entre essas três classes para iniciar sua viagem em Adido. Eu sugeriria ir com a classe de combate, o que pode ser muito fácil para você entrar no declarado.

