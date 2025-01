Lista completa de equipamentos e grupos para o campeonato de equipes mistas de Bádminton Asia 2025

A Índia ganhou a medalha de bronze na última edição.

O Badminton Asia Mixed Team Championships 2025 será a quarta edição do torneio. O torneio ocorre semestralmente, e a edição de 2025 será realizada de 11 a 16 de fevereiro no Gymnasium de Conson em Qingdao, província de Shandong, China. Os anfitriões e os campeões de defesa, China, terão como objetivo o Hat-Tork de títulos.

A edição inaugural em 2017 viu o Japão garantir a medalha de ouro derrotando a Coréia na final. China e Tailândia conquistaram a medalha de bronze, respectivamente, na primeira edição. Na segunda edição, a China derrotou os defensores do Japão na final para garantir o título. A Indonésia e o anfitrião Hong Kong ganharam a medalha de bronze, respectivamente.

Na última edição, os defensores da China defenderam com sucesso seu título derrotando a Coréia do Sul na final. A Índia e a Tailândia conquistaram a medalha de bronze na edição de 2023.

Na edição de 2025, um total de 13 equipes participará do torneio e será dividido em quatro grupos. Cada grupo terá três equipes e um grupo terá quatro equipes. Existem também quatro sementes no torneio.

As duas melhores equipes de cada grupo se qualificarão para as quartas de final. Não haverá correspondência de medalha de bronze, e ambos os semifinalistas perdidos receberão a medalha de bronze.

A Índia está no Grupo B com a Coréia do Sul e Macau. Um grupo bastante simples para a Índia e o país procurará derrotar a Coréia para superar o grupo para obter um oponente relativamente mais fácil e evitar as quatro principais sementes nas quartas de final.

Com os gostos de Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, HS Prannoy, Lakshya Sen, PV Sindhu, Dhruv Kapila/Tanisha Crasto e Treessa Jolly/Gayatri Gopichand, a Índia é uma medalha de Medal em uma segunda medalha no torno. Vejamos a lista de equipamentos e grupos no misto Bádminton Asia 2025.

Bádminton Asia Mixed Team Championships 2025 países e grupos

Nações participantes

Porcelana

Coréia do Sul

Japão

Indonésia

Índia

Malásia

Tailândia

Taipei chinês

Hong Kong

Cingapura

Cazaquistão

Filipinas

Macau

Grupos

Grupo A – China, Taipei chinês, Cingapura

Grupo B – Indonésia, Malásia, Hong Kong, Cazaquistão

Grupo C – Japão, Tailândia, Filipinas

Grupo D – Coréia do Sul, Índia, Macau

