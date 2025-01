Lista completa de eventos do calendário ATP 2025

Jannik Sinner retornará como atual campeão do Aberto da Austrália.

O calendário da ATP já foi revelado e, como de costume, começa com o Aberto da Austrália, em Melbourne. Um novo campeão chegará a Melbourne, Jannik Sinner, pela primeira vez em uma década. A última vez que isso aconteceu foi em 2014, quando Stan Wawrinka venceu Rafael Nadal e conquistou seu primeiro troféu de Grand Slam. O veterano suíço derrotou Nadal em quatro sets, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

A temporada de 2024 pertenceu a uma lista de estrelas da próxima geração. Sinner e Carlos Alcaraz dividiram os Grand Slams igualmente, deixando pouco espaço para os veteranos do circuito deixarem sua marca. Embora os veteranos procurem regressar em 2025, nem é preciso dizer que houve uma mudança geracional no ténis masculino.

Além disso, outros jovens jogadores que se destacam são Alexei Popyrin, Dino Prizmic, Jakub Mensik, João Fonseca, Arthur Fils e Ben Shelton. Jogadores como Hamad Medjedovic, Giovanni Mpetshi Perricard e Jack Draper também merecem destaque entre as estrelas em ascensão do tênis masculino.

Todos esses jogadores fizeram avanços significativos em 2024, conquistando títulos inaugurais e alcançando novos patamares no ranking ATP.

Novak Djokovic, agora veterano no circuito, tentará recuperar o terreno perdido. Será interessante ver como o sérvio se sai na temporada de 2025 contra os jovens do ATP Tour.

Os eventos Masters 1000 realizados no Canadá e Cincinnati serão expandidos para eventos de 12 dias em 2025. Haverá mais três torneios no calendário ATP 500, contra 13 na temporada passada. Dallas, Doha e Munique dão as boas-vindas aos participantes promovidos.

Calendário ATP 2025:

Sim Não Data Torneio Evento 1 12 a 26 de janeiro Aberto da Austrália (Grand Slam) Melbourne, Austrália 2 3 a 9 de fevereiro Abra ABN Amro (ATP 500) Roterdã, Holanda 3 3 a 9 de fevereiro Aberto de Dallas (ATP 500) Dallas, Estados Unidos 4 17 a 22 de fevereiro ExxonMobil Catar Open Doha, Catar 5 19 a 25 de fevereiro Rio Open (ATP 500) Rio de Janeiro, Brasil 6 24 de fevereiro a 1º de março Aberto do México (ATP 500) Acapulco, México 7 24 de fevereiro a 1º de março Campeonatos de tênis Duty Free de Dubai (ATP 500) Dubai, Emirados Árabes Unidos 8 5 a 16 de março BNP Paribas Open (ATP Masters 1000) Indian Wells, Estados Unidos 9 19 a 30 de março Aberto de Miami (ATP Masters 1000) Miami, Estados Unidos 10 6 a 13 de abril Rolex Monte Carlo Masters (ATP Masters 1000) Monte Carlo, Mônaco 11 14 a 20 de abril Aberto de Barcelona (ATP 500) Barcelona, ​​​​Espanha 12 14 a 20 de abril Abra BMW (ATP 500) Munique, Alemanha 13 23 de abril a 4 de maio Mutua Madrid Open (ATP Masters 1000) Madri, Espanha 14 7 a 18 de maio Aberto da Itália (ATP Masters 1000) Roma, Itália 15 18 a 25 de maio Aberto de Hamburgo (ATP 500) Hamburgo, Alemanha 16 25 de maio a 8 de junho Roland Garros (Grand Slam) Paris, França 17 16 a 22 de junho Campeonatos Cinch (ATP 500) Londres, Grã-Bretanha 18 16 a 22 de junho Abra Terra Wortmann (ATP 500) Halle, Alemanha 19 30 de junho a 13 de julho Wimbledon (Grand Slam) Londres, Grã-Bretanha 20 21 a 27 de julho Mubadala Citi DC Open (ATP 500) Washington, Estados Unidos 21 27 de julho a 7 de agosto Banco Nacional Aberto (ATP Masters 1000) Toronto, Canadá 22 7 a 18 de agosto Cincinnati Open (ATP Masters 1000) Cincinnati, Estados Unidos 23 25 de agosto a 7 de setembro Aberto dos EUA (Grand Slam) Nova York, Estados Unidos 24 24 a 30 de setembro Aberto do Japão (ATP 500) Tóquio, Japão 25 25 de setembro a 1º de outubro Aberto da China (ATP 500) Pequim, China 26 1 a 12 de outubro Rolex Shanghai Masters (ATP Masters 1000) Xangai, China 27 20 a 26 de outubro Erste Bank Open (ATP 500) Viena, Áustria 28 20 a 26 de outubro Cobertura Suíça de Basileia (ATP 500) Basileia, Suíça 29 27 de outubro a 2 de novembro Rolex Paris Masters (ATP Masters 1000) Paris, França 30 9 a 16 de novembro Finais ATP Nitto Turim, Itália

